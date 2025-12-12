Anušić objasnio po čemu se razlikuju Rafaeli koje je kupila Srbija

Ministar obrane Ivan Anušić objasnio je da postoji znatna razlika između Rafalea koje je kupila Hrvatska i onih koje je kupila Srbija.

Razlika je, ističe, upravo zbog toga što Srbija nije dio NATO saveza.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Oprema i sustavi, koje koriste Rafalei, a koje Hrvatska ima i koje će koristiti Srbija koristiti za četiri ili pet godina, ne mogu biti isti", rekao je Anušić za RTL.

Potpisanim ugovorima prilikom posjeta Francuskoj, Rafali se dodatno nadograđuju.

"To su sposobnosti tog zrakoplova koji će biti puno kvalitetniji, bolji i veći. O čemu se konkretno radi, naravno, to ne možemo govoriti, niti to trebamo komunicirati javno", rekao je Anušić i potvrdio da nas Srbija ovom kupnjom ne može ugroziti.

Dodao je i da će puno kvalitetniji i bolji Rafalei biti u našim rukama.

"Mi smo već sada ovladali sposobnostima, na istim tim avionima imamo spremne posade i od 1.1. preuzimamo Air policing hrvatskog zračnog prostora", rekao je Anušić.