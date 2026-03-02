Anušić o rekordnom odazivu: ‘Čak 446 od 800 ročnika su dragovoljci, 82 žene među njima!'

U Ministarstvu obrane održana je konferencija za medije povodom početka temeljnog vojnog osposobljavanja.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je kako 800 ročnika ulazi u vojarne. Obuka će im trajati do 5. svibnja. Više od 55 posto vojnika se dobrovoljno prijavilo.

"Od tih 800 ročnika, čak 446 su dragovoljci, odnosno 55,75 posto od ukupnog broja koji su pozvani. Od 446 dragovoljca, čak su 82 žene odnosno 10,25 posto", otkrio je ministar.

"Od pozvanih novaka, samo je desetero iskazalo prigovor savjesti", dodao je Anušić.

12 novaka nije se odazvalo pozivu i oni će dobiti optužni prijedlog.

"Iznenadili su nas rezultati odaziva, mladi ljudi su prepoznali važnost temeljnog vojnog osposobljavanja", rekao je.

"Već sada imamo oko 200 dragovoljaca na uputni rok u svibnju, a prijave i dalje stižu", ističe ministar.

"Zadovoljni smo i ponosni odličnim rezultatima koji su iznenadili i nas"

Ministar je pojasnio da su dragovoljci svi oni koji nemaju obavezu jer su stariji od 19 godina, ali se sami javljaju. U prosjeku su mladići i djevojke stari 23-25 godina, piše Dnevnik.hr.

"Žene dragovoljci u prosjeku imaju 24 godine, a muškarci dragovoljci u prosjeku 23 godine. Ravnomjerno iz cijele Hrvatske se javljaju dragovoljci. Zadovoljni smo i ponosni odličnim rezultatima koji su iznenadili i nas. Zahvaljujem mladima koji su prepoznali korist TVO-a i pokazali dozu svijesti i ozbiljnosti o ovom velikom projektu za sigurnost RH", kazao je Anušić, ističući da se obvezni vojni rok u Hrvatskoj vraća nakon 17 godina.

Najavio je da će MORH već sada zbog velikog interesa raditi na proširenju kapaciteta za TVO u Benkovcu, Požegi i Dugom Selu.

Ugovara se projektna dokumentacija za rekonstrukciju objekata u vojarnama, a ka bude izgrađena vojarna u Belom Manastiru, i tamo će ići dio ročnika.

"U vojarnu u Vinkovcima ćemo uputiti oko 100 ročnika u nekom od budućih rokova", dodao je.

Prvim vojnim obveznicima obuka će trajati osam tjedana. Ročnici će primati mjesečnu naknadu od 1100 eura neto.Ta će im se dva mjeseca uračunavati u radni staž.

Temeljno vojno osposobljavanje ponovno je uvedeno u Republici Hrvatskoj nakon što je obvezno služenje vojnog roka bilo suspendirano 2008. godine.

Ročnici će tijekom TVO-a usvojiti osnovne vojničke vještine, taktiku preživljavanja i samoobrane, upravljanje naprednim tehnologijama poput dronova, obučit će ih se do razine strijelca.

Tijekom obuke, pojasnio je ministar, neće biti paintballa, ali će biti krav mage i učenja na dronovima.

Novinari su na presici pitali o pozvanim novacima koji su se pozvali na priziv savjesti.

Ivan Jušić iz MORH-a kaže da novaci moraju svoj priziv savjesti objasniti povjerenstvu, a da se radi o muškarcima.

Mladići koji se neće upisati na fakultet u jesenskom roku bit će pozvani na vojni rok u jesenskom terminu.

Onima koji se nisu odazvali pozivu slijede kazne

"Mladići koji se nisu odazvali na zdravstveni pregled i nisu se odazvali na poziv, dobit će optužni prijedlog, a kazne su od 500 do 5000 eura", pojašnjeno je na presici, a na pitanje o novacima koji se nisu odazvali pozivu.

Na pitanje hoće li MORH odustati na TVO-u od krav mage, budući da je riječ o izraelskoj borilačkoj vještini, Anušić je rekao da cilj TVO nije slati vojnike u rat.

Anušića su pitali što misli koji su razlozi tako dobrog odaziva.

"Svijest kod tih mladih ljudi je malo drugačija nego što smo mislili, puno su svjesniji i puno odgovorniji nego što smo mi mislili".

Anušića su potali za komentar o situaciji na Bliskom istoku. "Rat je dotakao svaku zemlju na Bliskom istoku. Pridružujem se stajalištima koji su rekli premijer i ministar vanjskih poslova. Izjave koje su date kao službeni stav RH su i moj stav i tu bih se zadržao. Pustimo vrijeme neka tamo riješava te probleme".