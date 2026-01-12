Anušić: "Hrvatska ima pristup sustavima koje Srbija nema. Dizat ćemo avione"

Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je posjet glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Hrvatskoj i istaknuo da je riječ o uobičajenom posjetu i da su raspravljali o provedbi europskih odluka i politika. Dotaknuo se i prozivki predsjednika Milanovića.

"Praktički sve firme i tvrtke koje sudjeluju u proizvodnji u obrambenoj industriji bile su danas ovdje. Imali su priliku razgovarati i predstaviti sebe - nastavljamo podržavati i podupirati industriju jer nam je ona jako bitna, može podići i diže ekonomsku konkurentnost Hrvatske u svijetu i Europi", poručio je Anušić.

"Kad govorimo o zaštiti našeg zračnog prostora, od prije desetak dana štite ga Rafalei, radarski sustavi te sustavi protuzračne obrane", dodao je.

Na pitanje hoće li se, u slučaju ulaska dronova u naš zračni prostor, dizati Rafalei, rekao je - naravno, javlja Dnevnik.hr.

"Naravno da će se dizati Rafalei. Sustav koji je trebao funkcionirati, da smo na vrijeme dobili informacije da se dron približava Hrvatskoj, bi vjerojatno i drugačije završilo i onda kada je dron pao. Nažalost, dobili smo informaciju tek kad smo ih uočili na našim radarima, tad je već bilo kasno", rekao je ministar. Dodao je da je Rutte obišao dežurni borbeni dvojac te dao svoju analizu i presjek situacije spremnosti. "U roku od 15 minuta Rafalei su u zraku, u slučaju bilo kakvog poziva."

O prozivkama predsjednika Milanovića, odnosno o opasci da je Francuska, Hrvatskoj prodala korištene Rafaleie, dok je Srbija dobila nove, rekao je da je Milanović izostavio bitan detalj.

"Hrvatska u ovom trenutku ima u potpunosti u službi operativno Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Srbija te Rafaleie nema, tek će ih dobiti za nekoliko godina. Ali, najbitnije je nešto drugo, što je predsjednik prešutio - to je i da je Hrvatska članica NATO-a i da Hrvatska, zajedno sa Rafaleima, ima pristup određenim sustavima koje Srbija ne može imati na tim istim Rafaleima. (...) Jasno se može donijeti zaključak da su naši Rafaeli puno operativniji i spremniji, nego što će biti srpski", poručio je Anušić.

Prvih ročnici uskoro stižu u vojarne

"Prvi poziv su otišli, mi se zadržavamo na razini od 4000 ročnika godišnje za sada, sa naravno tendencijama ako bude potrebe ili interesa za porastom tog broja. Prvih tisuću poziva je otišlo za liječničke preglede, oni će započeti ovih dana. Sve je po planu, kako smo najavili, bez ikakvih problema i zastoja. Svi smo koordinirani i uvezani u to velikom projektu, i Ministarstvo obrane i oružane snage, i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutarnjih poslova. Nadam se da će to sve biti u redu i kada bude konkretno započelo", rekao je Anušić.