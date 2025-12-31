Antonija komentirala situaciju iz MasterChefa koja je digla "buru": ''Svatko ima svoje mišljenje...''

Nakon ispadanja iz MasterChefa tik prije polufinala Antonija Rittuper osvrnula se na svoje natjecateljsko iskustvo, izazove koji su obilježili njezin put i odnose koji su se tijekom sezone pretvorili u prava prijateljstva. U razgovoru otvoreno govori o pritisku kuhinje, reakcijama publike i planovima koje nosi dalje.

Ispadanje iz MasterChefa prije samog finala za Antoniju Rittuper bio je trenutak koji je sažeo cijelo njezino natjecateljsko iskustvo – emocije, odnose, pritisak i podršku koju je osjećala tijekom sezone. Kada danas pogleda unatrag, upravo joj je taj dan ostao najdublje urezan u sjećanje.

''Krpa i staklo… Zezam se! To je bio trenutak izlaska iz natjecanja. Prvo Endrinin iskreni govor, zatim velike riječi žirija o mom dosadašnjem uspjehu i svemu što me tek čeka. Kada sam izašla iz studija, u hodniku me dočekala MasterChef ekipa koja je radila na projektu, uplakana, puna podrške i zagrljaja. Najemotivniji dan cijelog mog putovanja kojeg ću zauvijek pamtiti'', govori Antonija za Showbuzz.

Jedan od trenutaka koji je obilježio njezin odlazak iz showa bio je i izazov protiv Renate, koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama zbog dviju dodatnih minuta kuhanja, koje je predložio gostujući chef.

''Čini mi se da publika nije shvatila da su te dvije minute zapravo bile želja chefa Scarella da se i Renata i ja njegovim jelima posvetimo onako kako zaslužuju. Chef je na samom kušanju i rekao: 'Sat nam nije neprijatelj' te da vremena u kuhinji uvijek ima. No, pravila su pravila i vjerujem da je bio svjestan da nam je razgovorima tijekom kuhajna i davanjem savjeta uz simultani prijevod, koji traje neko vrijeme, nehotice uzeo malo vremena. Žao mi je što publika nije prepoznala strast koju chef Scarello ima prema hrani u tolikoj mjeri da odluči spontano intervenirati i objema nam pokloniti još vremena. Nervozu koju sam imala tijekom izjava da neću stići servirati jelo je moja klasična panika pred kraj svih izazova, a svi koji su me do tada pratili znaju da uvijek serviram u zadnjim sekundama, pa bih i tada uspjela, nauštrb izgleda. Svatko ima svoje mišljenje, a ja vjerujem da te dvije minute ne trebaju biti povod rasprave jer nikako nisu definirale nastavak mog natjecanja, iz kojeg sam svejedno ispala u sljedećem izazovu'', objasnila je Antonija.

Tijekom sezone Antonija je prošla niz različitih zadataka, a najveći izazov za nju nije bila kompleksnost jela, već organizacija vremena.

''Najteže mi je bilo organizirati vrijeme i radnu jedinicu, a kompleksnost zadataka me nikada nije plašila. Ima više jela na koja sam ponosna, a to su jela koja su mi donijela zlatne kartice, janjeći carpaccio serviran u kosti, a koji je inspiriran koktelom, te tanjuri koje sam napravila u sklopu popravnog zadatka kada sam osvojila 'nagradu' prije finalnog tjedna'', govori Antonija.

Rad pod pritiskom i stalna borba s vremenom nisu joj strani, dapače – u takvim okolnostima, priznaje, najbolje funkcionira.

''Otkad znam za sebe, najbolje funkcioniram pod pritiskom vremena. Tako je i dok kuham. Tempo u MasterChefu me definitivno naučio boljoj organizaciji, ali zauvijek će postojati tajna ljubav između mene i kreativnog kaosa'', kaže Antonija.

Atmosfera među kandidatima bila je, kako kaže, jedna od ljepših strana cijelog iskustva.

''Da smo sami birali, ne bismo nikad ovakvu ekipu složili. Atmosfera je uvijek bila top jer smo uživali kuhati zajedno, razgovarati, veseliti se i tugovati, jednostavno razmjenjivati emocije. Uvijek sam govorila da nisam došla u MasterChef po nove prijatelje jer obožavam one koje već imam, ali to je jednostavno neizbježno. I drago mi je da je tako jer sam upoznala nove prijatelje za cijeli život'', govori.

Ipak, unutar tog kolektiva bilo je nekoliko osoba koje su joj bile posebna podrška.

''Da, to je bio moj MasterChef brat Damjan! Uz njega i Selmu, koji su mi uvijek bili podrška, moram posebno izdvojiti Renatu, koja je od prvog dana tako snažno vjerovala u mene, cijenila me i bodrila. Hvala od srca!'' otkrila nam je Antonija.

Kada govori o konstantnosti tijekom sezone, Antonija bez zadrške izdvaja jedno ime.

''Endrina. Naša mala mudrica, vrijednica i strastvena kuharica'', opisala je Antonija Endrinu.