Ante Kujundžić: "Povećanje naknade pri registraciji novi je udar na građane"

Mostov zastupnik Ante Kujundžić kritizirao je predloženo povećanje naknade koju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira uvesti pri registraciji vozila. Riječ je, kako tvrdi Most, o još jednom udaru na džep građana, koji se ponovno opravdava inflacijom onda kada to Vladi odgovara, dok se u isto vrijeme umanjuje njezin stvarni učinak na standard građana.

Građani upozoravaju na loše stanje cesta

U javnom savjetovanju mnogi su građani i stručnjaci naglasili da su državne i županijske ceste u katastrofalnom stanju te da bi, s obzirom na njihovo stanje, država trebala vozačima plaćati popravke vozila, a ne povećavati troškove registracije.

Kujundžić je poručio da je Hrvatska danas jedina država u kojoj vozači plaćaju više zato što ceste izgledaju sve gore. "Nikad skuplje vožnje, nikad gore ceste. Uz to – nikad više poreza, a nikad manje rezultata. Država svake godine prikupi 1,16 milijardi eura od goriva, cestarina i registracija, a dobar dio cesta i dalje izgleda kao da na njima nije potrošen ni euro. I sada su 'majstori' smislili novu genijalnost: registracija ide gore i do 70%, i to na cestama punim rupa, zakrpa i utonulih šahtova koji svakodnevno ugrožavaju sigurnost građana. Dok europske države ulažu u prometnu infrastrukturu kako bi smanjile troškove građanima, Butkovićevo ministarstvo predlaže da se prosječna 'cestarina' pri registraciji poveća s 91 na čak 146 eura. Bravo, majstore", poručio je Kujundžić.

Inflacija kao selektivan argument Vlade

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić dodatno je upozorio na apsurdnost Vladina korištenja inflacije kao argumenta. "Pravdaju povećanje troškova i naknada inflacijom, a sada, kada im nedostaje novca u proračunu, inflacija im je glavni argument. Ali kada građani, oporba i svi koji žive stvarne živote upozoravaju da u kućnim budžetima više nema dovoljno novca da se preživi mjesec upravo zbog inflacije, Vlada tada tvrdi da inflacija 'nije tako velika' i poziva se na statistike koje idu isključivo njima u korist. Ako se u Hrvatskoj, kako kažu, 'živi dobro', zašto onda podižu naknade? Zašto inflacija postoji kada treba uzeti građanima, a ne postoji kada građani ne mogu napuniti potrošačku košaricu i preživjeti mjesec? Ta nelogičnost jasno pokazuje da Vlada ignorira stvarnost, a inflaciju koristi samo kao politički alat", istaknuo je Kujundžić.