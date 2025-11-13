Ante je bolestan, amputirane noge, spavao vani u šatoru. Zbog mladog Benkovčanina sada spava u toplom domu

Borna Mamić, 20-godišnji humanitarac iz Benkovca, ponovno je pokrenuo lavinu dobrote u svojoj zajednici. Njegova objava o Anti Muhi — čovjeku kojem je ranije već pomagao — potaknula je građane, Grad i socijalne službe da reagiraju rekordnom brzinom i pomognu čovjeku u nevolji.
“Ante spava u šatoru po hladnoći, molim vas — spasimo ga”
Borna je u početku podijelio potresnu informaciju da je Ante Muha izbačen iz stana i prinuđen spavati vani, u šatoru, unatoč niskim temperaturama.
– Nitko ne zaslužuje ovako spavati — ne čovjek koji nikome ne čini zlo i samo želi dostojanstven život – napisao je Borna, moleći sve koji mogu da ponude bilo kakav privremeni smještaj.
Obećao je da će hranu osigurati sam, samo da Ante ne završi na ulici.
Objava se u kratkom roku proširila društvenim mrežama, a brojne građanke i građani javili su se s ponudama pomoći.
Grad preuzeo troškove, socijalna služba osigurala obroke
Ubrzo nakon objave stigao je i prvi veliki pomak. Borna je zahvalio svima koji su reagirali i potvrdio da je Grad Benkovac odlučio preuzeti troškove najma, dok je socijalna služba osigurala dva topla obroka dnevno.
Preostalo je pronaći odgovarajući smještaj na području Benkovca.
Veliki preokret: Ante Muha smješten u Dom “Sveta Marta”
No najljepša vijest stigla je sinoć — Ante je pronašao sigurno utočište.
– S velikom radošću javljam da je Ante Muha smješten u Dom za nemoćne “Sveta Marta” – objavio je Borna, dodajući da se radi o činu čiste humanosti, jer je Dom Antu primio potpuno bez naknade.
Borna se posebno zahvalio svim ljudima koji su se uključili u pomoć, kao i onima koji su se mjesecima brinuli za Antu — Suzani Komšić i Suzani Mamić.
“Ovo je pobjeda ljudskosti”
Humanitarac naglašava da je upravo zajedništvo ljudi učinilo čudo u samo nekoliko dana.
– Svi koji ste pomogli, dijelili objavu ili ponudili smještaj — ovo je i vaša pobjeda. Pokazali ste što znači ljudskost – napisao je Borna.
Posebno je zahvalio Gradu Benkovcu, socijalnoj službi i Domu “Sveta Marta” na brzoj i nesebičnoj reakciji.
“Ante ima svoje slabosti, ali nikome ne nanosi zlo”
Borna je također iskreno istaknuo da Ante ima ovisničkih sklonosti prema kocki, zbog čega nikad nije primao novac u donacijama, već isključivo bonove za hranu i osnovne potrepštine.
– To nikad ne umanjuje njegovu dobrotu. U Domu ‘Sveta Marta’ napokon ima stabilno okruženje koje mu može pomoći – napisao je.
“Kad vidim kakvi ljudi stoje uz mene, znam da možemo mijenjati svijet”
Emotivno je zaključio da ga ovakvi trenuci nadahnjuju da nastavi raditi ono što radi.
– Kad vidim koliko možemo zajedno, odmah bih opet organizirao akciju. Ljudi su nevjerojatni – poručio je Borna.
Ovo je još jedna priča o tome kako brza reakcija pojedinca i zajednice može doslovno spasiti nečiji život. U Benkovcu je ovih dana pobijedila — ljudskost.
PRIČA KOJA DIRA U SRCE Mladi Dalmatinac (18) uzeo stvar u svoje ruke i Ivanu koji je ostao bez krova nad glavom organizirao zbrinjavanje