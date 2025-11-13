Ante je bolestan, amputirane noge, spavao vani u šatoru. Zbog mladog Benkovčanina sada spava u toplom domu

Borna Mamić, 20-godišnji humanitarac iz Benkovca, ponovno je pokrenuo lavinu dobrote u svojoj zajednici. Njegova objava o Anti Muhi — čovjeku kojem je ranije već pomagao — potaknula je građane, Grad i socijalne službe da reagiraju rekordnom brzinom i pomognu čovjeku u nevolji.

“Ante spava u šatoru po hladnoći, molim vas — spasimo ga”

Borna je u početku podijelio potresnu informaciju da je Ante Muha izbačen iz stana i prinuđen spavati vani, u šatoru, unatoč niskim temperaturama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Nitko ne zaslužuje ovako spavati — ne čovjek koji nikome ne čini zlo i samo želi dostojanstven život – napisao je Borna, moleći sve koji mogu da ponude bilo kakav privremeni smještaj.

Obećao je da će hranu osigurati sam, samo da Ante ne završi na ulici.

Objava se u kratkom roku proširila društvenim mrežama, a brojne građanke i građani javili su se s ponudama pomoći.

Grad preuzeo troškove, socijalna služba osigurala obroke

Ubrzo nakon objave stigao je i prvi veliki pomak. Borna je zahvalio svima koji su reagirali i potvrdio da je Grad Benkovac odlučio preuzeti troškove najma, dok je socijalna služba osigurala dva topla obroka dnevno.

Preostalo je pronaći odgovarajući smještaj na području Benkovca.

Veliki preokret: Ante Muha smješten u Dom “Sveta Marta”

No najljepša vijest stigla je sinoć — Ante je pronašao sigurno utočište.

– S velikom radošću javljam da je Ante Muha smješten u Dom za nemoćne “Sveta Marta” – objavio je Borna, dodajući da se radi o činu čiste humanosti, jer je Dom Antu primio potpuno bez naknade.

Borna se posebno zahvalio svim ljudima koji su se uključili u pomoć, kao i onima koji su se mjesecima brinuli za Antu — Suzani Komšić i Suzani Mamić.

“Ovo je pobjeda ljudskosti”

Humanitarac naglašava da je upravo zajedništvo ljudi učinilo čudo u samo nekoliko dana.

– Svi koji ste pomogli, dijelili objavu ili ponudili smještaj — ovo je i vaša pobjeda. Pokazali ste što znači ljudskost – napisao je Borna.

Posebno je zahvalio Gradu Benkovcu, socijalnoj službi i Domu “Sveta Marta” na brzoj i nesebičnoj reakciji.

“Ante ima svoje slabosti, ali nikome ne nanosi zlo”

Borna je također iskreno istaknuo da Ante ima ovisničkih sklonosti prema kocki, zbog čega nikad nije primao novac u donacijama, već isključivo bonove za hranu i osnovne potrepštine.

– To nikad ne umanjuje njegovu dobrotu. U Domu ‘Sveta Marta’ napokon ima stabilno okruženje koje mu može pomoći – napisao je.

“Kad vidim kakvi ljudi stoje uz mene, znam da možemo mijenjati svijet”

Emotivno je zaključio da ga ovakvi trenuci nadahnjuju da nastavi raditi ono što radi.

– Kad vidim koliko možemo zajedno, odmah bih opet organizirao akciju. Ljudi su nevjerojatni – poručio je Borna.

Ovo je još jedna priča o tome kako brza reakcija pojedinca i zajednice može doslovno spasiti nečiji život. U Benkovcu je ovih dana pobijedila — ljudskost.