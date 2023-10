Ante Ćesić i posada Razjaren osvojila Mornar CRO Melges 24 Cup

Posada Razjaren s kormilarom Antom Ćesićem osvojila je Mornar CRO Melges 24 Cup, prvu regatu jesenskog dijela sezone CRO Melges 24 Cupa, koju je protekli vikend u Splitu organizirao jedriličarski klub Mornar uz partnerstvo NatureSafe Marinea. Drugo mjesto u ukupnom redoslijedu pripalo je posadi Mataran 24 s kormilarom Antom Boticom, dok je treći bio Point One s kormilarom Karlom Kuretom. U Corinthian konkurenciji prvi je bio Zen (Kolja Dumanić) ispred Tutta Forze (Niko Jakovčev) i Blue Labela (Petar Smojver).

Kao najnoviji brod u floti Razjaren je furiozno započeo Mornarevu regatu. U subotnjem programu po laganom i srednje jakom maestralu posada Ante Ćesića nije imala konkurenciju. U tri jedrenja ostvarili su hat-trick, tri čiste pobjede s brzinom koja je bila nerješiva enigma za ostalih 11 posada. Kako se u nedjelju zbog nedostatka vjetra nije jedrilo, posada Razjaren je nakon Biograda upisala drugu ovogodišnju pobjedu u CRO Melges 24 Cupu.

'Mornar CRO Melges 24 Cup bio je za nas debi iz snova je smo u Splitu jedrili s novim brodom i novom posadom. Startovi su bili vrhunski odrađeni, taktičke odluke pravovremene, ali ključ naše trostruke pobjede bio je odličan rad posade. Imaju od mene sve pohvale', izjavio je Ante Ćesić, kormilar CRO 867 Razjaren.

Nakon dugo vremena na postolju našao se i Point One. S tri treća mjesta posada Karla Kureta osvojila je broncu u ukupnoj konkurenciji.

'Bez lažne skromnosti, posada Point One u svaku regati 'cilja' barem mjesto na podiju. Jako sam zadovoljan što smo u Splitu to i ostvarili u konkurenciji posada poput Matarana, Razjarenog i Panjića koje sigurno spadaju vrh Melgesa 24 na svjetskoj razini. Kad jednu od njih skineš, znači da si jako dobro jedrio', istaknuo je Karlo Kuret, kormilar CRO 759 Point One.

CRO Melges 24 Cup jedri se uz partnerstvo Angeline Yacht Chartera, Sailing Pointa, North Sailsa, One Sailsa, digitalnog studija Akvarij, digitalne agencije Raiser, regate.com.hr i EmergenSea, a iduća regata Melgesa 24 u Hrvatskoj jedri se u sklopu Europske serije Melgesa 24. Domaćin je Jedriličarski klub Split od 26. do 29. listopada.

Mornar CRO Melges 24 Cup rezultati: 1. Razjaren 3, 2. Mataran 24 9, 3. Point One 9, 4. Panjić 13, 5. Makako 24 16, 6. Sugar Daddy 18, 7. Zen 24, 8. Tutta Forza 25, 9. Joyrunner 27, 10. Blue Label 27, 11. Palmina 29, 12. Orage 34.