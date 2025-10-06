Ante Alduk ponovno na vrhu – nova pobjeda u Skradinu

Skradin je 4. i 5. listopada 2025. ponovno bio domaćin 9. Super auto slaloma – natjecanja koje je okupilo gotovo stotinu vozača i brojne zaljubljenike u oktanske sportove. U jakoj konkurenciji još se jednom istaknuo Ante Alduk, član Auto kluba Pelješac, koji je ostvario uvjerljivu pobjedu u svojoj klasi te osvojio prvo mjesto u generalnom poretku.

Unatoč promjenjivim vremenskim uvjetima i pljuskovima koji su otežavali stazu, Alduk je vozio sigurno i precizno, spajajući brzinu i tehniku na način koji je oduševio publiku. Njegov nastup potvrdio je da iza njega stoje iskustvo, predanost i vrhunska priprema.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Natjecanje je proteklo u odličnoj atmosferi, uz besprijekornu organizaciju i sportski duh među vozačima. Publika je imala priliku uživati u atraktivnim vožnjama i pravom automobilističkom spektaklu.

Nakon trke, Alduk je zahvalio brojnim sponzorima koji podržavaju njegov Alduk Racing Team: Innecto, Kocka Nautika, MetaMate, Matuško vina, Bagerkop Rauš, Termodinamika, Termoguard, Rivalitas auto dijelovi, Mičunović Medical, TooFast, Nosić gume, Ruščić Performance, Elektro Suma, Vodoskok, TTM strojna obrada, Regisnovus, White Power, Polić Tuning i Buličić Motorsport.

Ovom pobjedom Ante Alduk i službeno je osigurao titulu prvaka Dalmacije u auto slalomu – super slalomu. No sezona za njega još nije gotova – već sljedećeg vikenda očekuje ga nastup na najvećoj i posljednjoj brdskoj utrci Prvenstva Hrvatske u Dubrovniku, gdje će se odlučivati o tituli državnog prvaka.