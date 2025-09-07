Ante Alduk napravio rekord staze i odnio trostruku pobjedu na 12. Nagradi Rogoznice 2025

Rogoznica, 7. rujna 2025 bila je domaćin pravog automobilističkog spektakla. Na 12.-oj utrci nagrade Rogoznice, Ante Alduk još jednom je potvrdio svoju dominaciju i priredio nastup za povijest.

Alduk je prvo osvojio 1. mjesto u svojoj klasi, zatim je oduševio publiku postavljanjem novog rekorda staze, a na kraju je sve začinio ukupnom pobjedom sa prvim mjestom i u generalnom poretku. Njegove vožnje bile su primjer vrhunske preciznosti, brzine i hrabrosti, a svaka prolazna sekunda pratila se s gromoglasnim navijanjem publike uz stazu.

Ovim rezultatom Ante Alduk dodatno učvršćuje svoju poziciju na vrhu i sve je bliži ostvarenju velikog cilja – naslovu prvaka Dalmacije. Konkurencija je pokušala pratiti njegov tempo, no razlika koju je ostvario pokazuje koliko je trenutno ispred svih.

Posebnu korist od ovog uspjeha imao je i Auto klub Pelješac, čiji je Alduk ponosni član. Zahvaljujući njegovoj trostrukoj pobjedi, klub je također ostvario vrijedan napredak u ukupnom poretku, čime dodatno potvrđuje svoju snagu i kontinuitet na hrvatskoj autoslalom sceni.

Organizatori su istaknuli da je 12. nagrada Rogoznice okupila velik broj posjetitelja, a atmosfera je bila prava festivalska – sport, navijači i miris oktana stopili su se u nezaboravan događaj.

Na kraju dana, Ante Alduk zahvalio se svim navijačima na nevjerojatnoj podršci, kao i sponzorima i Alduk racing timu koji mu omogućuju kontinuitet uspjeha.

12. nagrada Rogoznice 2025. ostat će upisana zlatnim slovima kao dan kada je Ante Alduk pokazao da granice postoje samo da bi se rušile.