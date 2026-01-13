Ankica Mamić demantirala tvrdnju o 100 tisuća eura. Morski.hr. tvrdi: "To nije točno, imamo dokaze"

Osnivačica agencije za odnose s javnošću IMC (Integralni marketing i komunikacije d.o.o.) Ankica Mamić, koja sebe naziva "stručnjakinjom za odnose s javnošću" u današnjoj Slobodnoj Dalmaciji novinarki Katarini Marić Banje, iznijela je netočne tvrdnje da je informacija o prikupljanju sto tisuća eura od strane brodara za njen angažman lažna, te da ju je Morski HR uklonio. Ništa od toga nije točno, javlja Morski.hr.

- Što se tiče navoda o sakupljanju 100.000 eura za moj angažman, to smo demantirali i Morski je tu netočnu informaciju uklonio - kazala je Mamić za Slobodnu Dalmaciju. No, niti je ta informacija netočna, niti je Morski HR išta uklonio.

U prilogu šaljemo snimku razgovora predstavnika Udruge i gđe. Mamić te ponudu koju smo dobili od te agencije. Udruga je kontaktirala i još jednog poznatog PR stručnjaka Jerka Trogrlića koji je također spreman na suradnju pa će se i s njim obaviti detaljan razgovor i zatražiti njegova ponuda.

Ugovor sa PR agencijom se potpisuje na godinu dana a ukupni iznos doseže 100.000 € pa Udruga sama iz svojih sredstava dobivenih od uplata članarine to ne može pokriti.

I na navedenom sastanku je već najavljeno da će se sredstva za ovu svrhu prikupljati zasebno. S obzirom na sve navedeno, Upravni odbor Udruge na čelu sa predsjednikom Udruge je odlučio da uputi ovaj poziv svim brodarima da uplate 1000 € po brodu (uplatnica u prilogu) u roku idućih sedam dana. Ako se prikupi dovoljan iznos, Udruga će potpisati Ugovor sa PR agencijom. U protivnom, udruga će vratiti novac onima koji su uplatili.

Dakle, drage naše kolege, sve je na vama. Svi ste svjedoci stalnog negativnog pisanja o nama turističkim brodarima po raznim medijima, poglavito onom Morski.hr. A sukladno toj negativnoj slici, prema nama se tako odnose i ostali dionici sa kojima se susrećemo u našem poslovanju kao što su predstavnici raznih institucija te cjelokupna javnost.

Konačno je došlo vrijeme da kažemo dosta i krenemo u svojevrsnu medijsku ofenzivu da pokažemo svima koliko smo važni za naše društvo i državu te da potvrdimo ugled i položaj koji zaslužujemo svojim predanim radom. Imamo brand koji je jedinstven u Europi a i svijetu koji smo sami stvorili i vrijeme je da nam se to prizna i prikladno vrednuje a ne da nas se stalno omalovažava. To nećemo postići ako i dalje budemo šutjeli na sve nepravde koje nam se nanose.

Zato je iznimno bitno da se svi u ovom trenutku ujedinimo i u što krećem roku prikupimo potrebna sredstva da angažiramo i odvjetnika i PR agenciju koji će se boriti za naša prava i zastupati nas na svim poljima. Ako imate bilo kakav prijedlog ili primjedbu, slobodno se obratite Udruzi. Srdačan pozdrav.

Predsjednik HUPB-a Arsen Ercegović"

Osim ovoga, također nije točno da je Morski HR uklonio tekst o spominjanju tih sto tisuća eura. Tekst se u cijelosti nalazi ovdje.

Naprotiv, glavni urednik portala Morski HR odbio je zahtjev odvjetnika Ankice Mamić, Zlatka Mateše i to pod sljedećim obrazloženjem:

"U skladu sa Zakonom o medijima, članak 41., stavak 4. i 5. obavještavam Vas da nemamo nikakav problem na objavu teksta koji će javnosti predočiti viđenje događaja od strane vaše stranke, no ne možemo objaviti dijelove teksta koji su neistiniti i/ili sugeriraju što je novinar/urednik pritom mislio, jer osobni dojam nije ispravak netočnog navoda. Stoga Vam u dobroj vjeri predlažem da objavimo dijelove vašeg ispravka, za kojeg doista držite da ispravlja objavljene navode. Svakako stojim na raspolaganju ako gđa Mamić želi dati i intervju, rado ćemo ga objaviti."

Ankica Mamić nije željela dati intervju, a u dogovoru s njenim odvjetnikom, objavili su njenu verziju događaja, koja se nalazi u tekstu niže, a izdvajamo dio o sto tisuća eura:

"Točno je sljedeće: Integralni marketing i komunikacije trenutno nema poslovni odnos s Udrugom brodara, kao ni nikakav ugovorni odnos, a u fazi dogovora sa poslovnog sastanka iznos koji je agencija ponudila nije ni blizu spomenutih 100.000,00 EUR, a niti je ista na bilo koji način povezana sa načinom prikupljanja financijskih sredstava od strane brodara."

Prvi tekst koji spominje sto tisuća eura za njen angažman NIKAD nismo mijenjali ili uklanjali, naprosto zato, što je isti baziran na informacijama iz dopisa Predsjednik HUPB-a Arsena Ercegovića, gdje izričito navodi ono što Ankica Mamić danas u Slobodnoj Dalmaciji i u ispravku kojeg su tražili preko odvjetničkog društva tvrdi da nije istina.

Morski HR uopće ne zanima poslovni odnos brodara i agencije gospođe Mamić, odnosno nepostojanje istog nakon što smo razotkrili detalje njihova sastanka, gdje se dogovarala "mrkva i batina" za portal. Morski HR zanima samo istina, a ovo napisano u ovom tekstu je ništa drugo, do istina, tvrde.