ANKETA Šuta kaže da je puno toga napravio u prvih šest mjeseci. Jeste li vi zadovoljni njime?

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je video u kojem se, zajedno sa svojim suradnicima, osvrće na prvih šest mjeseci mandata.

U opisu videa Šuta je poručio kako je u tom razdoblju napravljen niz konkretnih iskoraka te pokrenuti brojni projekti.

„Šest mjeseci nije mnogo, ali kad znaš što želiš i imaš tim koji zna što radi, promjene su itekako moguće. Puno smo toga napravili, a još više toga pokrenuli“, naveo je gradonačelnik.

Video donosi pregled aktivnosti gradske uprave u prvih pola godine mandata, uz naglasak na timski rad i postavljanje temelja za daljnje promjene u gradu.

Jeste li zadovoljni s prvih pola godine Šutinog mandata? Nimalo

Da

Ne znam