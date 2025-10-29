ANKETA Hoćete li ići na Thompsonove koncerte?

Veliki interes vlada za nadolazeću turneju Marka Perkovića Thompsona. Ulaznice, koje su puštene u prodaju u utorak u podne, nestale su s prodajnih mjesta u manje od tri sata.

Popularni pjevač najavio je koncerte u Zagrebu, Osijeku, Zadru i Varaždinu, a njegovi obožavatelji ponovno su pokazali koliko ga vjerno prate.

"Dragi prijatelji, s ponosom javljamo da su sve ulaznice za dvoransku turneju rasprodane u rekordnom roku! Hvala vam na ogromnoj podršci i zajedništvu koje pokazujete iz koncerta u koncert. Vidimo se uskoro!", poručio je Thompsonov tim na društvenim mrežama.

