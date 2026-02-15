ANKETA Hoćete li gledati finale Dore?

Večeras se održava veliki finale ovogodišnjeg izbora za hrvatsku pjesmu predstavnicu na Euroviziji, a za prestižnu titulu i priliku da predstavlja Hrvatsku u Beču bori se 16 izvođača. Prijenos ovog spektakla moći ćete pratiti na Prvom programu HTV-a, kao što je to bio slučaj i tijekom polufinalnih večeri emitiranih u četvrtak i petak.

U svakom od polufinala, publika je odlučila tko će se kvalificirati za finale, a po četiri izvođača su ispala. Od ovih 16 glazbenika, samo će jedan postati predstavnik Hrvatske na Euroviziji u svibnju. Tko će to biti, saznat ćemo večeras. A nas zanima: planirate li pratiti finale Dore? Glasujte u našoj anketi!

Hoćete li gledati finale Dore? Hoću, naravno,

Neću, dosadno mi je.

Za kraj, u finalu ćemo ponovo čuti svih 16 finalista, među kojima su: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Voditelji večeri bit će Baraba Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a Dora se ove godine održava u Zagrebu, u prostorijama HTV-a na Prisavlju.