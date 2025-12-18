Udruga Sindrom Down 21 Split izvijestila je kako je njihova dugogodišnja koordinatorica volontera Angela Jozić dobitnica Državne nagrade za volontiranje za 2025. godinu, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje i doprinos razvoju i promicanju volonterstva. Nagrada joj je dodijeljena u kategoriji koordinatorice volontera.

Iz Udruge ističu kako je riječ o zasluženom priznanju za čak 20 godina kontinuiranog i predanog rada u Udruzi Sindrom Down 21 Split, tijekom kojih je Angela Jozić bila jedna od ključnih pokretačkih snaga brojnih programa i aktivnosti. Njezin rad, navode, stoji iza većine projekata Udruge, a osobito iza radionica koje je osmislila i organizirala s ciljem neformalnog učenja, druženja i uključivanja osoba s Down sindromom u zajednicu.

Kroz sustavno volontiranje i suradnju s velikim brojem volontera, programi koje koordinira omogućuju članovima Udruge kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razvoj socijalnih vještina te jačanje samopouzdanja i samostalnosti.

Udruga naglašava kako je Državna nagrada ujedno i priznanje dugogodišnjem radu usmjerenom na poboljšanje kvalitete života djece i osoba s Down sindromom, kao i na podizanje svijesti o važnosti njihove pune uključenosti u društvo.

Iz Udruge Sindrom Down 21 Split uputili su čestitke svim ovogodišnjim laureatima, uz posebnu zahvalu i čestitku Angeli Jozić na, kako ističu, iznimnom doprinosu volonterstvu i zajednici.