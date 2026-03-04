Andrija Jarak: "Zaparala mi je uši Mlađanova rečenica"

Novinar Andrija Jarak gostovao je u RTL-u Danas. Komentirao je početak suđenja Srđanu Mlađanu, jednom od najopasnijih hrvatskih zatvorenika.

Mlađana se tereti za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima, a u slučaju osuđujuće presude mogao bi dobiti novu zatvorsku kaznu.

Mlađan se obratio sudu. "Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivca i patološkog prevaranta", rekao je, vjerojatno misleći na svojeg kuma Željka Bjelića, nakon čijeg je intervjua u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" i podignuta optužnica.

Mlađan je zatražio da se kao svjedok pozove RTL-ov novinar i jedan od autora emisije "Dosje Jarak", Andrija Jarak. Uz to, tražio je da sud pribavi sve snimke svjedočenja njegova kuma Bjelića iz spomenute emisije, uključujući i sav materijal koji nije objavljen. Jarak je najavio da će odazvati ako ga sud pozove.

Rekao si da ćeš se odazvati na sud, ako te pozovu - je li te iznenadio Mlađanov potez?

Ni najmanje me nije iznenadilo, jer je pravo okrivljenika predlagati svjedoke koje hoće. Očito on i njegova obrana smatraju da bi moje svjedočenje moglo biti važno. Sud još nije odlučio o tom zahtjevu, a ako me prihvati kao svjedoka, naravno da ću se odazvati i u sudnici ispričati sve što znam o ovom slučaju.

Što misliš da stoji iza toga?

Zaparala mi je uši njegova rečenica: "Možda sam loš pisac, ali takvih je pola hrvatskih novinara; kad bi se za to sudilo, jeli bi sa mnom grah u Lepoglavi". Mi smo u emisiji imali priliku uvjeriti se u njegove "vještine". Imali smo uvid u dnevnik u kojem je vrlo eksplicitno objašnjavao kako bi svojoj supruzi vadio dijete iz utrobe, kako bi mljeo kosti te lomio ruke, noge i šake. To smo sve objavili.

On je vrlo detaljno opisivao što bi radio i ne znam kome je to smiješno. Ne znam tko mu je savjetovao takvu obranu, valjda da ispadne simpatičan pa kaže "sude mi jer sam loš pisac". Ovdje nije pitanje lošeg pisanja, u pitanju je nešto puno veće. To možda može biti zanimljivo "internet ratnicima" i njegovoj sljedbi koja piše svašta po forumima. Nećete vjerovati, ali taj čovjek doista ima svoje fanove.

Sud traži neobjavljene snimke Dosjea Jarak. Ima li tamo išta što bi ih moglo interesirati?

Borili smo se, i ja osobno, za pravnu državu. Naravno da ćemo udovoljiti zahtjevu suda i dostaviti sve snimke. Uostalom, nakon što smo objavili emisiju na platformi Voyo, dali smo Državnom odvjetništvu na uvid snimku emisije, a tako ćemo napraviti i ovaj put. Sve snimke koje imamo apsolutno ćemo dostaviti, nemamo nikakav problem s time.

Što na sve danas kaže Mlađanov kum Željko Bijelić - jeste li se čuli?

Razgovarao sam s gospodinom Bijelićem. Rekao mi je da će se odazvati pozivu za svjedočenje, doći u sudnicu u Varaždin te govoriti otvoreno, jasno i glasno - baš kao što je govorio u našoj emisiji. Vrijedi naglasiti da je u emisiji nastupio bez zaštite identiteta. Od 40 ljudi koje sam zvao, njih 32 su nas odbila. Željko Bijelić je govorio s imenom i prezimenom, nije tražio da mu promijenimo glas ili zatamnimo lice. Potvrdio mi je da će sve to ponoviti i na sudu.

Kako si ti doživio ove Mlađanove riječi?

Njegovo je pravo da se brani, međutim trebamo reći nekoliko temeljnih stvari u ovom slučaju. Riječ je o gospodinu koji je pravomoćno osuđen za tri teška ubojstva. Ubio je djevojčicu od 16 godina, pucao joj u glavu; ubio je umirovljenika u garaži koji je popravljao automobil i, pazi sad, ranio policijskog specijalca, a onda ga dokrajčio s još nekoliko hitaca dok je ležao na podu.

Dakle, ovdje ne razgovaramo o nekom izviđaču koji je pijan skliznuo u kanal ili o nekom predsjedniku društva za zaštitu ptica pjevica koji je napravio incident i udario susjeda. Govorimo o čovjeku koji je pravomoćno osuđen za trostruko ubojstvo.

Pritom moramo dodati otmicu, gdje je maltretirao ženu koja je govorila u našoj emisiji, kao i njezinu kćer i sina. Uz to, imamo i cijeli niz incidenata koje je napravio u zatvoru. Dobro je znati koje su nam polazne točke: on je pravomoćno osuđen za trostruko ubojstvo.

Rekao si ranije da su te gotovo svi odbili govoriti u emisiji. Kontaktirao si 32 ljudi, očito se svi boje. Je li tebe strah?

Mene nije strah, a znaš zašto? Zato što mislim da Hrvatska iz 2026. godine nije Hrvatska iz 1996. ili 1999. Mislim da je Hrvatska danas uređena pravna država, a nikako "slučajna" ili "banana" država, nego članica EU-a i NATO-a.

Mislim da Hrvatska ima ozbiljan sigurnosni sustav. Tu prije svega mislim na SOA-u, a poglavito na Upravu kriminalističke policije i kriminalističku policiju u cjelini, koja je odradila veliki posao, ne samo u ovom slučaju nego i u mnogim drugima.

Čisto sumnjam da u 2026. godini neki nabildani kabadahija može mahati pištoljem po Zagrebu, Sisku ili Dubrovniku i pucati u sve što se kreće. To se u Hrvatskoj danas jako teško može dogoditi. Mi smo uređena država, imamo ozbiljan sigurnosni sustav i taj sustav radi. Dobro je da radi i na ovakvim predmetima.

Nemam ništa osobno protiv Srđana Mlađana, ali i dalje tvrdim ono što sam rekao prvi dan kad sam počeo raditi ovu priču: riječ je o prvorazrednom sigurnosnom problemu za ovu zemlju.

Htio si ga intervjuirati u zatvoru, da imaš sada priliku što bi ga pitao?

Pitao bih ga zašto je ubio djevojčicu od 16 godina koju nije ni poznavao, zašto je dokrajčio policajca na podu i što mu je skrivio umirovljenik. Pitao bih ga što mu znači izjava na sudu: "Htio sam ubiti da vidim kakav je to osjećaj", ili kad sutkinji poručuje: "Vidimo se u paklu". To su neki bestselleri koje bih izdvojio iz njegovih izjava.

Opet kažem, ne znam kome je to zanimljivo i duhovito. Jučer sam razgovarao s gospođom Šubić, majkom ubijene djevojčice. Neću iz poštovanja prema toj divnoj ženi reći što mi je rekla, to ne bi bilo pristojno, ali njezina rečenica upućena cijeloj ekipi Dosjea objasnila je zašto se radi ovaj posao. To je ono zbog čega svi mi radimo ovo što radimo.

Da nema ove optužnice, Mlađan bi na slobodu izišao već iduće godine. Kakav epilog očekuješ?

Nemam staklenu kuglu i loš sam prognozer, ali vjerujem hrvatskom pravosuđu; pratim ga 30 godina. Nisam od onih koji misle da postoje ovakve ili onakve presude. Ovdje je ozbiljno sudsko vijeće i iskreno vjerujem da će se suditi po dokazima. Vidjeli smo da spis ima nekoliko stotina stranica. Uvjeren sam da će na kraju sud presuditi po pravu i pravdi.