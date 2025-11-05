Andrija Čaljkušić novi predsjednik Zajednice športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije

Na čelo Zajednice športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije izabran je Andrija Čaljkušić, dugogodišnji sportski djelatnik i nogometni sudac s više od tri desetljeća iskustva u županijskom i nacionalnom sportu.

Čaljkušić je već 33 godine član sudačke organizacije, a od 2019. do 2025. godine obnašao je dužnost predsjednika Komisije sudaca Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Trenutačno je u statusu čekanja na verifikaciju novog predsjednika saveza, Željka Maleša, nakon čega će biti potvrđen i sastav nove Komisije.

Uz bogato iskustvo u organizacijskom i edukativnom segmentu suđenja, Čaljkušić obavlja dužnost kontrolora suđenja na Prvoj i Drugoj SuperSport ligi, kao i povjerenika za suđenje županijskih liga.

Njegov izbor za predsjednika Zajednice športskih saveza i udruga SDŽ-a dočekan je s podrškom sportskih zajednica diljem županije, a očekuje se da će svojim iskustvom dodatno ojačati koordinaciju i razvoj sportskih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini.