Anđela koja je sa Zečićem otpjevala hit Ima li nade za nas ima novu pjesmu. Evo kako danas izgleda i zvuči

Nakon uspješnog nastupa na prošlogodišnjim Melodijama Jadrana s pjesmom „Kad se srce spotakne“ u duetu s Draženom Zečićem, Anđela Zelić ovo ljeto nastavlja solo vodama i predstavlja novi singl zanimljivog naziva „Spora ljubav“.

Glazbu za "Sporu ljubav" potpisuje talentirani riječki glazbenik Ivan Krševan Komnenović, a tekst je napisao splitski novinar Ivo Šćepanović, mnogima poznat i po suradnji s Nenom Belanom (Regata života) i glazbenim projektima s talijanskim producentima. Za sjajan aranžman i produkciju pobrinuo se Leo Škaro, a sve je svojim prepoznatljivim vokalom čarobno dopunila Anđela.

"Pjesma je prava ljetna laganica, ima zarazni ritam, malo je jazzy, i to mi se jako sviđa. Usto, tematika je vrlo aktualna jer u današnjem društvu u kojem su sveprisutne brze informacije i površna poznanstva teško je naći put do istinskih vrijednosti i prave ljubavi. To je zapravo jedna od poruka pjesme", rekla je Anđela.

Video spot za „Sporu ljubav“ snimljen je na Čiovu i u Splitu u režiji Marija Jelića, a singl je uvertira u nove pjesme koje Anđela ovih dana priprema u studiju. „Radim bez opterećenja, lagano, pjesmu po pjesmu, bit će tu lijepih balada, ali i radiofoničnih pop pjesama, vjerujem da će se publika u njima prepoznati, ali i pomalo iznenaditi », najavljuje Anđela koja s Draženom Zečićem čini jedan od najpopularnijih dueta u povijesti hrvatske zabavne glazbe.

„Ima li nade za nas” neizostavan je dio mog glazbenog puta. Ovo ljeto i jesen gostovat ću na nekim Draženovim koncertima, što mi je uvijek velika čast i zadovoljstvo“, kaže Anđela najavljujući da će „Sporu ljubav“ uskoro predstaviti i u Luksemburgu gdje živi već desetak godina.

“Fokus mi je trenutno na jubilarnom 10. predbožićnom koncertu pod nazivom « Anđela & friends » koji će se održati 29.11. u prostoru prestižne luksemburške filharmonije. Tome se jako veselim. Bit će sjajan program i gosti, ma pravi bombon za početak adventa”, kaže Anđela.