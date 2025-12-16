Anđa Marić otvoreno o boli, sramu i snazi: „Skinula sam se gola — emotivno“

Glazbenica Anđa Marić oglasila se na Facebooku potresnom objavom u kojoj je progovorila o teškom razdoblju kroz koje prolazi zbog problema svog sina Gašpara, nakon što je u javnost dospjela informacija da je napao strane radnike u Zagrebu. „Ranjivost je doista supermoć“, poručila je na početku objave.

Otvoreno je opisala emocije koje je nose posljednjih mjeseci.

„Kad pomislim da sam posljednja dva tjedna, pa čak i šest mjeseci, jedva hodala ulicom uzdignute glave, slomljena sramom i nevjericom zbog svega što mi se događa…“

Osvrnula se i na reakcije javnosti koje su joj, ističe, donijele olakšanje i snagu.

„A onda danas, čitajući divne komentare, osjetila sam toliku količinu ljubavi, podrške i potvrde da su ljudi uistinu najljepša bića. I da sam okružena anđelima“, napisala je Anđa.

"Skinula sam se gola — emotivno. Dugo sam se sramila i htjela ostati zauvijek u rupi, bez riječi i bez glasa.

Ali kad sam smogla snage progovoriti, vidjela sam da takve bitke vodi puno, puno ljudi oko mene. Puno više nego što sam ikad mislila.

Hvala vam.

Budimo nježniji jedni prema drugima — u ovim blagdanima, a i inače. Uvijek. I sve više", napisala je još u svojoj objavi.