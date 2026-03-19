Analitičar: "Milanović i Plenković se ponašaju kao da su u osnovnoj školi"

Premijer Andrej Plenković predložio je predsjedniku Zoranu Milanoviću sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost sljedećeg tjedna, na što mu je predsjednik odgovorio da će se sjednica održati, ali uz poruku - "nema žurbe". Time se nastavlja kriza u odnosima dvojice čelnih ljudi države, koju je za N1 komentirao komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić, piše N1.

Trogrlić smatra da njihova osobna netrpeljivost nikako ne bi smjela biti važnija od brojnih kriza u regiji i svijetu. Prema njegovim riječima, sukob premijera i predsjednika nalikuje dječjoj svađi. "Osobne netrpeljivosti postavljaju ispred države i to je jako loše. To je kao rat dvaju ega, tko ima dominaciju, tko će koga odbiti...

Kao da su u osnovnoj školi. Postavljaju se iznad sigurnosti države", komentirao je Trogrlić. Podsjetimo, predsjednik je u srijedu izjavio da je on četiri puta zvao premijera na sjednicu i bio odbijen, ali je i priznao da je on odbio premijerov poziv na sastanak neposredno nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Pet godina bez sastanka

Trogrlić ističe kako je nevjerojatno da ključne institucije ne komuniciraju godinama. "Nisu se našli pet godina. Toliko naše dvije institucije ne razgovaraju, a po zakonu bi trebale. Posebno u ovom slučaju, kad se radi o našoj nacionalnoj sigurnosti", rekao je.

Kao moguće teme za razgovor naveo je aferu u Sloveniji, kupovinu oružja u Srbiji i nestabilnost u Crnoj Gori, uz globalne krize poput rata u Ukrajini i na Bliskom istoku. Osvrnuo se i na premijerovu izjavu iz Bruxellesa, gdje je poručio da bi "kad prođu izleti, oni mogli biti ti koji neće prihvatiti pozive".

"Sve što je premijer govorio u Bruxellesu bilo je državnički, ozbiljno i kako treba. Napravio je dobru i ispravnu stvar pozivom, a i izjavom koju je dao. Dok nije izrekao to na kraju, čime je pokvario sve rečeno prije toga", smatra komunikacijski stručnjak. Naglašava da se takvi razgovori ne bi trebali voditi pred kamerama.

"Ne, moraju daleko od očiju javnosti sjesti i razgovarati o svim važnim temama koje ih se tiču, a samim time tiču se i građana koje obojica predstavljaju i koji im opetovano ukazuju povjerenje na izborima", dodaje Trogrlić.

Neshvatljiv zaokret predsjednika

Posebno ga, kaže, čudi ponašanje predsjednika Milanovića. "Odjednom mu se ne žuri, 'nije priša'. Zagovarao je te sjednice i sad kad je kriza na vrhuncu, kad se zbog toga nalazi cijeli europski vrh, kad sve zemlje EU-a pripremaju nacionalne strategije, njemu se ne žuri.

To ponašanje je dosta simptomatično", kaže Trogrlić. "Ili mu to odgovara ili postoje teme o kojima ne želi razgovarati - spekuliram sad, ali drugo se ne može jer toliko toga ne znamo. Ni ne trebamo znati, ali moraju se sastati i razgovarati, makar javnost nikad ne saznala o čemu.

Ovako, ostaju taj šum i upitnici jer nije jasan taj zaokret predsjednika u retorici", mišljenja je Trogrlić, koji je naglasio da takvo ponašanje šteti međunarodnom ugledu Hrvatske i potencijalno ugrožava nacionalnu sigurnost.

Osobna netrpeljivost

Trogrlić je uvjeren da se radi o osobnom animozitetu, za razliku od prijašnjih sukreatora vanjske politike koji su, unatoč svjetonazorskim razlikama, održavali razinu međusobnog poštovanja. "Uostalom, Ustavom su osuđeni komunicirati i surađivati.

Kao i svi prije njih, koji nisu bili svjetonazorski i stranački povezani pa je postojalo poštovanje. Zato mislim da se ovdje radi o osobnoj netrpeljivosti. Koja vuče sa sobom i druge stvari jer vidimo da se taj njihov loš odnos prelio na Sabor i lokalnu razinu. Dakle, uz sve, čine i političku štetu", kaže on.

Premijerov poziv vidi kao pozitivan pomak kojim je "dobio plus kod birača, a Milanović minus", no dodaje da ih birači dosad nisu kažnjavali za takvo ponašanje. "Naravno, moram naglasiti i da ovaj poziv ne abolira premijera za sve minuse iz prethodnih godina", istaknuo je. Zbog svega, nije optimističan ni po pitanju rješavanja drugih otvorenih pitanja o kojima se moraju dogovoriti.

"Nikakve su šanse da se na ovaj način riješe pitanja veleposlanika i Vrhovnog suda. Ali ovo opstruiranje u smislu obrane djeluje poprilično shizofreno i sve nas ostavlja u poziciji konstantno razgovarati o tome zašto njih dvojica ne razgovaraju. I očito će biti tako dok ih birači ne kazne", zaključio je Jerko Trogrlić.