Analitičar: "Da se Ukrajina '94. nije odrekla nuklearnog naoružanja, bilo bi drugačije"

Gost u N1 Studiju uživo bio je Marko Babić, vanjskopolitički analitičar. Razgovarali su o isteku posljednjeg sporazuma o nuklearnom oružju između SAD-a i Ruske Federacije te reperkusijama potencijalne nove utrke u naoružanju.

"Ovo je tema koja je puno relevantnija i opasnija od drugih, a koja je prošla ispod radara u posljednje vrijeme. U ponoć je prestao vrijediti sporazum koji je donosio sigurnost na globalnoj razini. Svijet se nalazi u vrlo nezavidnoj poziciji", rekao je Marko Babić. Istaknuo je tri potencijalna ishoda trenutačnih geopolitičkih previranja.

"Predstoje nam opcije i potencijalni scenariji: jedna opcija je da dvije glavne nuklearne sile pokušaju dogovoriti nastavak primjene ovakvog sporazuma s manjim ili većim modifikacijama. Druga je da kroz pregovore dođu do nekog novog sporazuma, a treća je ono čega se svi pribojavaju, a to je da dođe do potpune eskalacije.

Smatra da će pregovori utjecati i na Ukrajinu

Ne u smislu rata odmah, u smislu proliferacije nuklearnog naoružanja. To bi nas dovelo do apsolutne globalne nesigurnosti", rekao je. Pa ipak, dodao je da nije dovoljno rečeno o ulozi Narodne Republike Kine i činjenici da je Rusija bila spremna produžiti donedavno aktualni sporazum.

"Ispod radara je prošla informacija da je Ruska Federacija bila spremna na produljenje postojećeg sporazuma, ali SAD je ponudu odbila. Administracija Donalda Trumpa inzistirat će na novom sporazumu jer smatra da je ovaj do nedavno vrijedeći loš.

SAD želi uključiti Kinu, vrlo jasno i zašto: Kina ima 600 bojevih glava, što je gotovo 10 puta manje od Amerike i Ruske Federacije, tako bi ih ostavili na razdaljini", izjavio je. Smatra i da će pregovori o potencijalnom novom sporazumu imati i konkretan utjecaj na pregovore o okončanju rata u Ukrajini.

"Vidjet ćemo kuda će nas to odvesti"

"Kina je upravo zbog te razlike u naoružanju do sada odbijala sudjelovati u toj vrsti pregovora. U odnosu SAD-a i Rusije bitne su tri stvari koje se trenutačno odvijaju: jedna su pregovori oko završetka ukrajinskog rata, druga je činjenica da su jučer SAD i Rusija dogovorile, što godinama nisu imali, nastavak konzultacija i kontinuiranog razgovora između svojih vojnih vrhova.

I treće je upravo ovo: pregovori o novom nuklearnom sporazumu koji će imati direktnu korelaciju s pregovorima o Ukrajini", rekao je. Faktor je, dodaje, i Iran. "Spomenuo bih i to da se usporedno s pregovorima SAD-a i Rusije odvijaju i pregovori SAD-a i Irana. Vidjet ćemo kuda će nas to odvesti jer to je još jedno žarište koje ima potencijalnu eskalacijsku dimenziju", poručio je.

"Da se nije odrekla tog svog nuklearnog arsenala, odnos bi bio drugačiji"

Babić kaže i da je Ukrajina, iz današnje perspektive, napravila veliku pogrešku kada se, nakon Memoranduma u Budimpešti 1994., odrekla nuklearnog naoružanja koje je naslijedila nakon pada Sovjetskog saveza.

"Iz tadašnje situacije, možda i ne, ali iz trenutačne je to sigurno greška. Da se nije odrekla tog svog nuklearnog arsenala, koliko god on bio manji od ruskog, sigurno bi odnos snaga u trenutačnom sukobu bio drugačiji. To je nepovratno i besmisleno je o tome govoriti, no sigurno se radi o velikoj pogrešci koju je Ukrajina napravila", kaže Babić.