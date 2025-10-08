Close Menu

Ana Uršula Najev je 'rasprodana', uslijedio novi veliki uspjeh

Zvijezda 'Kumova' rastura

Ana Uršula Najev, široj publici poznata po ulozi u popularnoj seriji "Kumovi", sve više se ističe i na glazbenoj sceni.

Uz legendarnu splitsku grupu Black Coffee, rasprodala je čak dva koncerta, a zbog velikog interesa publike najavljen je i treći – 30. studenoga u dvorani Lora.

Nakon rasprodanog koncerta u rujnu, Ana Uršula i Black Coffee vraćaju se na pozornicu Teatra uz more i 23. listopada.

Večer je posvećena legendama poput Tereze Kesovije, Gabi Novak, Radojke Šverko, Josipe Lisac i Meri Cetinić, a emocije koje izvođači prenose publika očito itekako prepoznaje.

INTERVJU Ana Uršula Najev: "Nikad mi ljepše nije bilo na pozornici. Ovo je tek početak, mogu odmah na kraj svijeta!"

