INTERVJU Ana Uršula Najev: "Nikad mi ljepše nije bilo na pozornici. Ovo je tek početak, mogu odmah na kraj svijeta!"

Danima se tražila karta za koncert na Poljudu, ne onaj Hajdukov, već za glazbeni spektakl koji je ovog petka priredila Ana Uršula Najev sa svojim sastavom Black Coffee u organizaciji kazališnog festivala Teatra uz more.

Napetost se osjećala od samog početka. Publika je uživala na terasi Doma HV-a, naručivala pića i pozdravljala poznanike. A onda je na scenu stupila Uršula. Krenula je oštro s prvom pjesmom, ali nije izdržala – pustila je suzu za Gabi, dokazujući da su emocije, kako bi rekao pokojni Bukle, „zajebane“.

No brzo se pribrala i nastavila u svom pjevačko-glumačkom stilu. Skidala je Josipu Lisac, komunicirala s publikom šalama na svoj račun te pozdravljala svoju baku i obitelj. Pjevalo se sve – od Tereze, Meri i Radojke do Shirley Bassey, Ette James i Arethe Franklin. Uršula je sve to tako vješto složila s Black Coffeejem da nitko nije ni osjetio kako je brzo prošlo sto minuta koncerta.

Veliki menadžer Bubalo prokomentirao je da nije vidio bolji koncert od 1975. godine. U svom zanosu izjavio je da je Uršula spremna za Ameriku. A mi, nakon koncerta, uhvatili smo je u „klizećem“ intervjuu. Sva u adrenalinu, pod emocijama i sretna što je pjevala u svom Splitu, Ana Uršula Najev u dahu nam je ekskluzivno rekla:

„Ovo je za mene nešto posebno, pjevati u Splitu, pred svojom publikom, pred obitelji, bakom... Sve ove emocije su me preplavile. Hvala Black Coffeeju što me prate, hvala publici, hvala Teatru uz more! Ovo je samo početak! Mogu odmah na kraj svijeta!“

Vidjeli smo tvoj talent i glumački, i pjevačko bogatstvo, i sve skupa. Kakva je bila reakcija splitske publike?

„Pa da, nekako ja uvijek volim prepustiti večer slučaju. Nijedan koncert ja ne izrežiram baš u potpunosti. Uglavnom je spontano, iako sam za ovaj razmišljala kako ukomponirati ovaj jazz repertoar s 'Posvetom divama'.

Ja većinu stvari, od predstava do diplomskog, radim misaono, žrtvujem san, a ideje mi uglavnom dolaze oko 4-5 ujutro. Jedan dan mi je sinulo: pa čekaj, od svih tih pjesama iz našeg repertoara, imamo jako puno stranih diva – Shirley Bassey, Dinah Washington, Etta James, Aretha Franklin... Ako je već tema diva, ajmo posvetiti večer divama!

Tako sam, spontano, napravila dobru koncepciju samo da ne bih 'pekmezila' cijelu noć. Počela sam i završila s našim divama, a između sam stavila neke naše standarde u funky aranžmanima.“

Kako je došlo do suradnje s bendom Black Coffee?

„To je nešto najljepše na svijetu. Upoznali smo se nakon Arsenove smrti, kad smo radili 'tribute' njemu u HNK s Matijom Dedićem. Preko Matije smo se upoznali, tako da je ova večer posebno emotivna.

Da nije bilo Matije i Gabi, ja ne bih upoznala ove ljude s kojima sad sviram. Nikad mi ljepše nije bilo na pozornici s ikim nego s njima.“

Ponovno te vidimo na sceni u Lori?

„Pa, evo, za otprilike mjesec dana, 23. listopada. Karte se stvarno dobro prodaju, pola je već prodano, što me iznenadilo. Drago mi je da je publika prepoznala naš rad.“

Kakvi su ti planovi za dalje?

„Plana nema nikad. Evo, sad kreće sezona. Imam tri dana zaredom predstave Rulet, bit će i ovdje, na istoj pozornici, za par dana. U Zagrebu kreće sezona moje druge predstave Dok nas inteligencija ne rastavi.

Kreće snimanje šeste sezone Kumova. Svačega ima, ali ja stvarno mrzim planiranje u životu.“

Split?

„Split – najteži, najljepši na svitu. Uvijek.“

Možemo potvrditi da je Ana Uršula Najev umjetnica koja je svojim glumačkim i pjevačkim umijećem osvojila srca Splićana. Publika, koja je svjedočila bujici emocija – od suza za Gabi Novak do Uršulinih šala na vlastiti račun – velikim aplauzom i pozivom na bis jedinstveno je potvrdila njezin talent.

Prezadovoljni su i ekipa iz organizacije Teatar uz more. Ide novi Uršulin koncert i nova sezona u dvorani.