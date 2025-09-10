Ana pijana i drogirana naletjela na dvoje djece. Ne ide u zatvor

Ana (35) je pijana i drogirana automobilom naletjela na dvije djevojčice teško ih ozlijedivši.

Kaznenim je nalogom osuđena na godinu dana uvjetnog zatvora. Prema ovotjednoj nepravomoćnoj presudi, teška se nesreća dogodila još u lipnju 2022. oko 20.15 sati u Svetoj Heleni. Ana iz Zagreba imala je 0,69 promila alkohola te je bila pod utjecajem kanabisa i lijekova za smirenje.

U presudi se navodi kako je ulaskom u oštri zavoj izgubila nadzor nad vozilom te u zanošenju i nekontroliranom kretanju prešla na suprotnu stranu i naletjela na dvije malodobne pješakinje koje su pale na prilazni kolnik kuće i odvodni kanal, piše Danica.hr.

Automobil je potom izletio na kolni ulaz i dvorište te udario u salonitne ploče. Jedna je djevojčica zadobila oguljotine potkoljenica, prijelome prsnog kralješka, slabinskih kralježaka i kralješka. Druga je zadobila razderotine tjemena, krvni podljev zatiljka, oguljotine boka, podlaktice i koljena te prijelom palca šake.

Pustila volan

U postupku su svjedočile djevojčice koje su navele kako su hodale lijevom stranom ceste kad je na njih s leđa naletjelo vozilo. Pale su u nesvijest i potom se sjećaju ženskih osoba nad njima kako plaču i drže se za glavu.

U istrazi je iskaz dala i suvozačica, vlasnica automobila koja je prijateljici Ani dala da upravlja jer je ona tek položila vozački. Ana je izgubila nadzor ulaskom u desni oštri zavoj, prešla je lijevo i naletjela na pješakinje.

“Nakon udara pustila je volan iz ruku, a ja sam ga zgrabila i skrenula u najbliže dvorište da izbjegnemo sudar s automobilom iz suprotnog smjera. Udarile smo u nešto i zaustavile se. Ana je plakala, a ja sam odmah nazvala hitnu”, ispričala je suvozačica.

Kazneni nalog kojim je Ana osuđena na godinu dana uvjetnog zatvora je nepravomoćan i na njega se stranke u postupku mogu žaliti u zakonom propisanom roku.