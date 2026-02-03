Ana Gruica: "Neki koji su imali 'dovoljan' iz tjelesnog nemaju pojma što je sportski duh ni sportski gubiti"

Povodom aktualnih zbivanja i polemika koje su se pojavile oko dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu, oglasila se glumica i poduzetnica Ana Gruica Uglešić, koja je na društvenim mrežama iznijela snažnu poruku o domoljublju, sportu i pravu sportaša na vlastiti izbor.

U objavi je poručila kako se ne smije dopustiti pokušaj da se ljubav prema Hrvatskoj i slavljenje sportskih uspjeha prikaže kao nešto pogrešno.

„Nemojmo dozvoliti da uspiju u pokušaju da nas uvjere kako je voljeti Hrvatsku i slaviti njezine sportske uspjehe – krivo“, napisala je Gruica Uglešić.

„Udar na demokraciju dolazi s krive strane“

Posebno se osvrnula na tvrdnje o navodnom „udaru na demokraciju“, ističući kako takve optužbe dolaze upravo od onih koji, prema njezinu mišljenju, prvi krše demokratska načela.

„O demokraciji i ‘udaru’ pričaju upravo oni koji su udarili na demokraciju prvi“, poručila je, naglašavajući kako je riječ o pravu sportaša da sami odluče tko će im pjevati u čast.

Pravo sportaša na izbor i emociju

U svojoj objavi istaknula je kako nitko nema pravo osporavati sportašima izbor glazbe i izvođača koji su ih pratili i motivirali u najtežim trenucima natjecanja.

„To je pravo sportaša da biraju tko će im pjevati u čast i tko je bio onaj čija ih je pjesma nosila u najtežim trenucima borbe za našu državnu čast i slavu“, naglasila je.

Kritika onih koji, kako kaže, ne razumiju sport

Gruica Uglešić osvrnula se i na kritičare, poručivši kako dio njih, prema njezinu mišljenju, ne razumije sport ni sportski duh.

„Neki ljudi koji mi izgledaju kao da su imali ‘dovoljan’ iz tjelesnog očito nemaju pojma što je sport i sportski duh, jer ne znaju ni sportski gubiti“, napisala je, dodajući kratku poruku: „Jer danas ste izgubili.“

„Danas sam posebno ponosna što sam Hrvatica“

Na kraju je uputila poruku svima koji kritiziraju domoljubne poruke, sugerirajući im da stvaraju vlastite pjesme o ljubavi prema domovini i njezinoj snazi.

„Pišite i vi pjesme o ljubavi prema domovini pa možda i vi jednom budete pozvani na Trg da pjevate našim sportašima. Ja vam to od srca želim“, poručila je.

Objavu je zaključila riječima: „Danas sam posebno ponosna što sam Hrvatica.“