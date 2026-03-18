Ana (49) krala struju, ali oslobođena jer je svjetlo bilo upaljeno! Provalila je u ormarić, potrgana plomba na brojilu...

Nevjerojatna presuda za krađu struje: utvrđeno je da se žena neovlašteno priključila, ali je na kraju svejedno oslobođena na sudu.

Kako je to moguće, sigurno se pitate. Općinski sud ima objašnjenje koje je sažeto u ovotjednoj bizarnoj nepravomoćnoj presudi na koju se HEP može žaliti. Elektra je, naime, još u svibnju predlani kontrolirala ranije isključene kupce (zbog neplaćanja računa) na širem sisačkom području.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pritom je utvrđeno da je Ana (49) “na obračunskom mjernom mjestu trošila električnu energiju nakon privremene obustave, i to na način da je izvršena provala u kućni priključno-mjerni ormar te je potrgana plomba na brojilu”.

Pritom su “oštećene priključnice brojila i spojen je kabel prema razvodnom ormaru kuće na brojilu, a u kući je zatečena rasvjeta koja radi, čime je potvrđeno da ima napajanje električnom energijom u kući koja je ranije isključena zbog neplaćanja”, piše Danica.hr.

Bitna obilježja

Optužnim prijedlogom HEP-a pokrenut je prekršajni postupak protiv okrivljene Ane zbog prekršaja iz članka 47. stavak 1. Zakona o energiji te je postavljen imovinsko-pravni zahtjev u visini štete za neovlaštenu potrošnju električne energije od oko 4000 eura.

Optužnim prijedlogom joj se stavlja na teret da je trošila električnu energiju nakon isključenja, a što je utvrđeno prilikom kontrole isključenih kupaca, pri čemu je utvrđeno da je izvršena provala u kućni priključno-mjerni ormar te je u kući zatečena rasvjeta koja je radila.

No, sutkinja je Anu oslobodila optužbe, premda je bilo lako dokazivo da je doista krala struju! Razlog? To nije prekršaj. Kako tumači sutkinja, odredbom Zakona o energiji propisano je da će se kazniti onaj tko se priključi na struju bez odobrenja, i to bez trošenja energije ili se trošenje energije ne može utvrditi.

“Dakle, da bi se radilo o prekršaju, moraju kumulativno biti ispunjena njegova oba bitna obilježja, a to je da se počinitelj bez odobrenja energetskog subjekta priključi na energetski sustav i da pri tome ne troši energiju ili se to trošenje ne može utvrditi”, naglašava sutkinja.

Kako je u ovom slučaju HEP utvrdio da je Ana neovlašteno trošila energiju jer se vidjela rasvjeta u kući premda joj je struja ranije bila iskopčana – sutkinja je zaključila kako to nije prekršaj. Bio bi samo onda da se neovlašteno priključila na struju, ali da je nije trošila. Da, dobro ste pročitali.

Provalila u ormarić

Drugim riječima, bila bi osuđena da nije imala upaljeno svjetlo dok su je obilazili HEP-ovi ‘špijuni’. Da je kuća bila u mraku – Ana bi bila osuđena na novčanu kaznu, a Elektri bi vjerojatno bio dosuđen odštetni zahtjev za struju koju je u tih godinu-dvije potrošila, ali se ne zna kad i kako jer je nitko nije smio zateći u krađi, piše Danica.hr.

“U konkretnom činjeničnom opisu navedeno je da je okrivljena provalila u kućni priključno-mjerni ormar nakon privremene obustave isporuke električne energije, ali je također navedeno i to da je neovlašteno trošila električnu energiju.

Zbog toga se u konkretnom slučaju nije ostvarilo kumulativno obilježje djela neovlaštenog priključivanja na energetski sustav, ali bez trošenja energije, kako je to predviđeno citiranom zakonskom odredbom, slijedom čega djelo kako je opisano po propisu nije prekršaj“, zaključuje se u presudi.