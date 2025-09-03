Amira Medunjanin zatvara Kaštelansko kulturno ljeto koncertom u Štafiliću

Nakon nepuna dva i pol mjeseca i pregršt kulturnih i zabavnih događanja, manifestacija Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto zatvara se ove nedjelje.

Završni koncert i pozdrav ljetu bit će na Igrišću u Kaštel Štafiliću, a nastupit će Amira Medunjanin. Veličanstvena Amira, svjetski priznata interpretatorica sevdaha, svojim koncertom bit će šlag na kraju ljetnih događanja.

Još jedno nezaboravno ljeto je iza nas, a kako bi ga dostojno ispratili pridružite se Amiri u nedjelju u 20:30 sati te uživajte u njenim izvedbama.

Ulaz na koncert je besplatan.