Amerika uvodi sankcije Rusiji? Graham: "Trump je dao zeleno svjetlo"

Američki senator Lindsey Graham izjavio je u srijedu, nakon sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom, da bi Senat već sljedećeg tjedna mogao glasati o uvođenju novih sankcija čiji je cilj izvršiti pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini.

"Nakon vrlo produktivnog sastanka s predsjednikom Trumpom o nizu pitanja dao je zeleno svjetlo dvostranačkom prijedlogu zakona o sankcijama protiv Rusije na kojem mjesecima radim sa senatorom Richardom Blumenthalom i mnogima drugima", rekao je Graham.

Na pitanje o Grahamovim izjavama, jedan dužnosnik Bijele kuće rekao je da Trump podržava prijedlog zakona. Graham je najavio da se nada bi se o sankcijama moglo glasati već sljedećeg tjedna, izvijestio je Politico.

Graham i republikansko vodstvo u Senatu mjesecima surađuju s Bijelom kućom da bi se postigao dogovor o konačnoj verziji zakona, a ovo nije prvi put da je Graham izjavio da bi njegov prijedlog uskoro mogao biti usvojen da bi se onda od toga odustalo.

Zakon bi uveo sekundarne sankcije zemljama poput Kine i Indije koje kupuju rusku naftu i plin s ciljem presijecanja novčanog toka za ratni stroj predsjednika Vladimira Putina.

"Ukrajina čini ustupke radi mira, a Putin je samo na riječima dok nastavlja ubijati nevine", rekao je Graham i dodao da je ovo "pravi trenutak" za ovaj zakon.

Glasnogovornik Grahama nije odmah odgovorio na pitanje hoće li Trump tražiti izmjene zakona. Predsjednik SAD-a ranije je zatražio mogućnost da po vlastitom nahođenju uvede ili povuče bilo kakve sankcije.