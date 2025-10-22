Američki vojnici su u Splitu - hoće li biti avantura s domaćim curama i momcima? Evo kakva je situacija na Tinderu

Kad se američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford usidri u Splitu, more se ne digne – nego, barem do sada, zatreperi algoritam. Prije tri godine, kad je ovaj čelični div prvi put uplovio u hrvatske vode, splitski Tinder izgledao je kao digitalna baza američke mornarice: stotine uniformiranih profila, osmijesi s palube, “just here for a few days” u opisima i nizanje match-eva brže nego što bi stigao novi kontingent u luku.

Ove godine, međutim, priča je drukčija. USS Gerald R. Ford – najveći ratni brod ikad sagrađen, dugačak više od 330 metara, visok 76, s čak 25 paluba i oko pet tisuća članova posade – stigao je u planirani posjet Splitu u sklopu rasporeda Šeste flote SAD-a. Službeno, svrha posjeta bila je “jačanje partnerstva i stabilnosti u Europi”, ali neslužbeno – barem u splitskoj mitologiji – svi su očekivali i poneki “ljubavni desant”.

U neka starija vremena u Splitu nije bilo masovnog turizma, pa je dolazak vojnika s brodova bio kudikamo veći spektakl. Profitirali su dućani i restorani, a u vrijeme kada je prostitucija bila legalna - profitirale su i noćne dame.

Jednu zanimljivu posjetu stranih mornara zabilježio je Smoje u Velom Mistu, a nešto mračniju posjetu Arsen Anton Ostojić u filmu Ta divna Splitska noć.

Izgleda da su se vremena jako promijenila od tada. Mornari više nisu događaj godine ni ugostiteljima, ni trgovcima, ali ni djevojkama i mladićima iz Splita koji su željni avanture.

Nema ludnice kao prošli put

Američke mornare sreli smo u splitskim trgovačkim centrima i na rivi, bilo ih je u restoranima i kafićima, ali ih na dejtin aplikacijama - baš i nema.

Odlučili smo provjeriti hoće li se Splićanke i Splićani ovih dana zabavljati s američkim mornarima i kakva je situacija na dejting aplikacijama. Otvorili smo dva profila na Tinderu – 25-godišnju Helenu i njezina vršnjaka Ivana. Oboje su, u duhu eksperimenta, bili otvoreni za avanturu, bez previše filozofije. “Helena” je tražila muškarce, kao i “Ivan”, a oboje su online baš u vrijeme dok se Ford usidrio i tisuće mornara izašle na kopno u potrazi za pivom, pizzom i – barem prema mitu – ljubavnom avanturom.

Rezultati su nas, moramo priznati, iznenadili. Tinder u Splitu 2025. godine nije ni približno onakav kakav je bio 2022. godine “Helena” je naišla gotovo isključivo na domaće dečke: poneki pomorac, pokoji student, poneki trener iz teretane – ali ni traga poplavi američkih profila momaka u uniformama koji se hvale da su dio američke flote.

Heleni je Tinder u prostorima gdje se traži kratka zabava ponudio tek trojicu Amerikanaca koji su na Tinderu pozirali u uniformama. Heteroseksualni mornari raspoloženi su za druženje i razgledavanje grada, ali nitko od njih izrijekom ne traži ljubavnu avanturu. Ukoliko ste mislili da će se ponašati kao da su pušteni s lanca - gadno ste se prevarili.

Prošlo je doba kada je flert s mornarima bio egzotičan događaj

“Ivan” također nije imao sreće: dobio je tek nekoliko match-eva s dečkima iz posade, par razmijenjenih poruka, ali ništa spektakularno se nije dogodilo i njegov profil nije zatrpan porukama i lajkovima od strane mornara kako se to događalo kada je ovaj brod posljednji put uplovio u Split.

Čini se da je ovaj put digitalni radar ostao tih. Možda su zapovjednici odlučili da su dejting aplikacije sigurnosni rizik, možda su mornari već unaprijed “matched” u nekoj drugoj luci, a možda je jednostavno prošlo doba kad je flert s američkim marincem bio egzotičan događaj.

Brod zanimljiviji od posade

Izgleda da je Splićanima i Splićankama brod zanimljiviji od posade. Ukoliko ne znate,USS Gerald R. Ford je, uz to što je najveći, i tehnološki najnapredniji nosač zrakoplova na svijetu – sposoban nositi 75 letjelica, od borbenih F-35C Lightninga II do helikoptera MH-60R/S i bespilotnih dronova. Cijena gradnje iznosi 12,8 milijardi dolara, a još gotovo pet milijardi potrošeno je na istraživanje i razvoj.

Ford je prvi brod u klasi nove generacije američkih nosača, osmišljen za fleksibilan rad s budućim generacijama zrakoplova. Ime je dobio po 38. predsjedniku SAD-a Geraldu Fordu, a iako nešto kraći od legendarnog Enterprisea, tehnološki ga je daleko nadmašio. Ukratko: brod koji može pokrenuti globalnu misiju – ali ne i lokalni val Tinder-ljubavi.

Kad se podvuče crta, izgleda da ovog puta digitalni desant nije uspio. Split je ostao miran, a Tinder – pun domaćih pokušaja i poneke inozemne iskre. Američki mornari možda su se zabavljali u gradu, ali u virtualnom svijetu – izgubili su bitku za pažnju. Ili, kako bi rekao netko s rive: “Nisu se ni logirali, izgleda.”