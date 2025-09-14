Američki stručnjak: "Tudor je priča dana"

Najveći derbi trećeg kola Serie A igrao se u Torinu gdje je Juventus ugostio Inter, a utakmica je završila rezultatom 4:3 za Staru damu i potpuno opravdala očekivanja navijača. Juventusu je to treća pobjeda u isto toliko utakmica u ligi. Sjajan je to rezultat za Igora Tudora, koji je preuzeo Juventus krajem prošle sezone. Tudora je nahvalio bivši američki nogometaš, danas analitičar emisije Golazo na CBS televiziji, Mike Grella.

"Tudor je priča dana. Ostao je malo u sjeni sjajnog gola Adžića. Morate mu odati počast. U Juventusu su tražili nekog da ga zamijeni, nisu mislili da je on čovjek za ovaj posao. Možda i nije. No pogledajte kako je vodio utakmicu. Ako itko razumije kako je to igrati za Juventus. Tudor je igrao tamo i pobjeđivao. Bio je fantastičan igrač. Tudor je ove sezone bio savršen. Njegove zamjene su sjajne, kao i način na koji vodi utakmicu", rekao je Grella u emisiji, piše Index.

Tudor: Ne znam je li pobjeda zaslužena

Ovom pobjedom Juventus je zadržao stopostotni učinak nakon tri kola Serie A, što im je prvi put uspjelo od sezone 2018./19. Ipak, Tudor je ostao samokritičan oko izvedbe svoje momčadi, posebno u drugom poluvremenu kada je Inter dominirao.

"U ovakvoj utakmici nema favorita. Inter ima ogromnu kvalitetu, svjetska su klasa. Naša izvedba nije bila ono što smo mogli, pogotovo u smislu presinga, ali glad onih koji su ušli pomogla nam je da ostvarimo ovu pobjedu. Ne znam je li bila zaslužena, ili bi remi bio pošten, ali to je nogomet", rekao je hrvatski trener nakon pobjede.