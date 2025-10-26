Američki nosač aviona upravo napušta Split

Američki ministar obrane Pete Hegseth naredio je premještanje udarne skupine nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford iz Jadranskog mora u karipsku regiju, objavio je CNN. Brod u ovim trenucima napušta splitski akvatorij i odlazi na dugo putovanje.

Prema riječima tajnika Pentagona Seana Parnella, skupina je poslana kako bi se “razmontirale transnacionalne kriminalne organizacije i suzbio narkoterorizam”.

USS Gerald R. Ford početkom tjedna uplovio je u Split, što je bio njegov drugi posjet Hrvatskoj u posljednje dvije godine. Tijekom boravka u luci na brodu se nalazilo oko 5000 članova posade, a dolazak je bio dio redovnog raspoređivanja u operacijskom području Šeste flote SAD-a, zadužene za Europu i Afriku.

Odlaskom iz splitske luke, najmoderniji američki nosač zrakoplova kreće na put dug više od 8000 kilometara prema Karibima, gdje će preuzeti novu zadaću u sklopu američkih pomorskih operacija.