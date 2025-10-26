Close Menu

Američki nosač aviona upravo napušta Split

Odlaskom iz splitske luke, najmoderniji američki nosač zrakoplova kreće na put dug više od 8000 kilometara prema Karibima

Američki ministar obrane Pete Hegseth naredio je premještanje udarne skupine nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford iz Jadranskog mora u karipsku regiju, objavio je CNN. Brod u ovim trenucima napušta splitski akvatorij i odlazi na dugo putovanje.

Prema riječima tajnika Pentagona Seana Parnella, skupina je poslana kako bi se “razmontirale transnacionalne kriminalne organizacije i suzbio narkoterorizam”.

USS Gerald R. Ford početkom tjedna uplovio je u Split, što je bio njegov drugi posjet Hrvatskoj u posljednje dvije godine. Tijekom boravka u luci na brodu se nalazilo oko 5000 članova posade, a dolazak je bio dio redovnog raspoređivanja u operacijskom području Šeste flote SAD-a, zadužene za Europu i Afriku.

Odlaskom iz splitske luke, najmoderniji američki nosač zrakoplova kreće na put dug više od 8000 kilometara prema Karibima, gdje će preuzeti novu zadaću u sklopu američkih pomorskih operacija.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
9
Haha
0
Nice
2
What?
0
Laž
0
Sad
4
Mad
1