Američki mediji: Poznatog redatelja i njegovu suprugu ubio je sin

Roba Reinera i njegovu suprugu, Michele Singer Reiner, ubio je njihov sin Nick, prema više izvora koji su razgovarali s članovima obitelji. Policija još nije potvrdila ovaj izvještaj, piše PEOPLE.

U nedjelju, 14. prosinca, oko 15:30 sati, vatrogasna postrojba Los Angelesa (LAFD) pozvana je u kuću kako bi pružila medicinsku pomoć, rekao je LAFD za PEOPLE. Po dolasku su pronašli 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnju ženu mrtve. Izvori potvrđuju da su žrtve Rob i Michele.

Policija kaže da je 32-godišnji Nick živ i da ga ispituju. Nije bilo uhićenja.

Rob je redatelj, producent i glumac čija karijera uključuje neke od najomiljenijih holivudskih filmova - od njegovog redateljskog debija iz 1984., This Is Spinal Tap, do Stand by Me (1986.), The Princess Bride (1987.), When Harry Met Sally... (1989.), Misery (1990.) i A Few Good Men (1992.).

Prvi put je postao poznat po ulozi Mikea u humorističnoj seriji Normana Leara "All in the Family".

Rob je rođen u Bronxu, New York, 1947. godine. Njegov otac bio je legendarni komičar Carl Reiner, a majka glumica i pjevačica Estelle Lebost.

Rob i Michele upoznali su se kada je Rob režirao film "When Harry Met Sally", a par se vjenčao 1989. godine prije nego što su dobili troje djece.

Prije toga, Rob je bio oženjen pokojnom Penny Marshall, koja je umrla 2018. u dobi od 75 godina od komplikacija dijabetesa.

U intervjuu za PEOPLE iz 2016. godine, Nick je govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o drogama, koja je započela u ranoj tinejdžerskoj dobi i na kraju ga ostavila da živi na ulici. Rekao je da je biciklom dolazio i odlazio od rehabilitacije počevši od 15. godine, ali kako se njegova ovisnost pojačavala, udaljavao se sve dalje od kuće i provodio značajne periode beskućništva u više država.

Nick je za PEOPLE rekao da je kaotično razdoblje ovisnosti - uključujući noći, a ponekad i tjedne spavanja vani - kasnije postalo osnova za poluautobiografski film Being Charlie, čiji je koautor.

„Sada sam već jako dugo kod kuće i nekako sam se ponovno navikao na boravak u Los Angelesu i na obitelj“, rekao je Nick tada za PEOPLE.