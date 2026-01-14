Američka intervencija u Iranu u roku 24 sata? Oglasio se Donald Trump

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države obaviještene kako se u Iranu zaustavljaju ubojstva te da trenutačno nema planova za pogubljenja, rekao je tijekom ceremonije potpisivanja u White House.

“Ta informacija upravo mi je stigla”, rekao je Trump. “Posljednjih dana mnogi su govorili da će danas biti dan pogubljenja.”

Trump je ranije večeras zaprijetio “vrlo snažnom akcijom” ako vlasti u Teheranu nastave s pogubljenjima prosvjednika. Te izjave dolaze u trenutku kada Washington razmatra mogućnost vojne akcije protiv Irana, što je dodatno pojačalo napetosti i zabrinutost međunarodne zajednice. Sada se postavlja pitanje je li prestanak egzekucija bio uvjet da Trump ne poduzme intervenciju u Iranu.

U međuvremenu je Sky News doznao da Erfan Soltani, za kojeg se vjerovalo da će biti prvi pogubljeni prosvjednik u aktualnom valu demonstracija u Iranu, danas nije pogubljen.

Ta informacija pojavila se svega sat vremena prije Trumpove izjave i dodatno je potaknula nagađanja da su iranske vlasti barem privremeno odustale od planiranih egzekucija, piše Index.