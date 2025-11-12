Alkohol i brzina najopasniji prekršaji u Splitu: Tko je sinoć bio rekorder?

U sklopu aktivnosti povodom Martinja tijekom 11./12. studenoga na području Policijske uprave splitsko- dalmatinske provedena je preventivno-represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača koja će se nastaviti i tijekom idućeg vikenda.

Akcija je bila usmjerena na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, osobito onih koji najčešće dovode do prometnih nesreća i težih posljedica.

Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 194 prometna prekršaja, među kojima 36 prekršaja nepropisne brzine Iz prometa je isključen 21 vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola.

Najveća izmjerena brzina kretanja vozila iznosila je 111 km/h, a zabilježena je na splitskom području. Najveća koncentracija alkohola izmjerena kod vozača iznosila je 1,4 g/kg, i to na sinjskom području .