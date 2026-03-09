ALKAR – ZADAR 54-77: Zadrani mirnije ruke u Sinju, utakmica bila prekinuta zbog nestanka struje

Košarkaši Alkara i Zadra danas su do 19 sati igrali utakmicu 22. kola SuperSport Premijer lige u Sinju, a slavili su gosti iz Zadra rezultatom 54:77. Momčad trenera Jusupa bila je bolja u prvoj (19:25), trećoj (9:14) i posljednjoj četvrtini (8:20), dok je druga ostala neriješena (18:18).

Zadar je u posljednjoj četvrtini imao preko 20 poena razlike pa je pitanje pobjednika bilo riješeno. Najveće iznenađenje susreta dogodilo se kada je nestalo struje pa je utakmica bila prekinuta na 20-ak minuta, no bilo je jasno da je pobjeda u rukama Zadra.

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Marčinković s 10 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte, a potom Šiško s 9 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom; Gordon s 8 poena i 4 skoka; Jurela sa 7 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Krešić s 5 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 4 ukradene lopte; Hollowell s 5 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Jukić s 4 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Tomašević s 2 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Domazet s 2 poena, Klepo s 2 poena; Karamarko s 4 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom te Pavela s 1 asistencijom.

Kod Zadra najviše se istaknuo Mazalin s 14 poena, 6 skokova, 4 asistencije, 2 ukradene lopte i 1 blokom, a potom Tišma s 13 poena i 2 skoka; Tkachenko s 11 poena, 6 skokova i 1 ukradenom loptom; Kapusta s 9 poena, 4 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Klarica s 8 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Ramljak s 8 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Torbarina s 5 poena, 3 skoka i 2 asistencije; Žganec s 4 poena, 4 skoka i 5 asistencija, Mihailović s 3 poena i 1 skokom; Buljević s 2 poena, 7 skokova, 2 asistencije i 1 blokom te Dundović s 1 ukradenom loptom.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 13. ožujka protiv Krke u sklopu 3. kola AdmiralBet ABA lige za ispadanje.