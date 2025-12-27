ALKAR - ŠIBENKA 71-64: Sinjani upisali novu pobjedu u domaćoj ligi

Košarkaši sinjskog Alkara danas su od 19 sati igrali protiv Šibenke u Sinju u sklopu 13. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su domaćini rezultatom 71:64. Prva je četvrtina otišla na stranu Šibenke (17:18), a preostale tri na stranu domaćina (24:21, 11:9, 19:16).
Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Marčinković 16, 4sk, 4as, 4ukr, 1blk, a potom Gordon 12, 5sk, 3as; Šiško 12, 2sk, 1as, 1ukr; Tomašević 8, 5sk, 2as; Krešić 7, 3sk; Jurela 6, 1sk, 6as, 2ukr; Jukić 5, 3sk, 2as, 1blk; Karamarko 5, 1as, 1ukr; Klepo 4sk; Hyder 1as; Domazet i Jusup.
Alkar će iduću utakmicu odigrati protiv Dinama u gostima 3. siječnja u sklopu 14. kola SuperSport Premijer lige.
