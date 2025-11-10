Alkar pao u neizvjesnoj završnici pred domaćom publikom

U Sinju se sinoć odigrala prava košarkaška drama. Domaći Alkar ugostio je momčad Samobora u sklopu 7. kola SuperSport Premijer lige, a nakon četrdeset minuta borbe slavili su gosti rezultatom 76:79.

Prva, treća i posljednja četvrtina pripale su Alkaru (18:16, 19:14, 25:22), dok je presudna bila druga četvrtina, u kojoj je Samobor ostvario prednost 27:14 i preokrenuo tijek susreta. Iako su Sinjani pokušali vratiti kontrolu u završnici, gosti su uspjeli sačuvati minimalnu prednost do samog kraja.

Šiško predvodio Alkar, slijedeći izazov protiv Cibone

Najistaknutiji pojedinac Alkara bio je Šiško, koji je ostvario odličan učinak od 16 poena, 7 skokova, 5 asistencija, 1 ukradene lopte i 1 blokade. Pratio ga je Klepo s 13 poena i 2 skoka, dok je Gordon dodao 9 poena, 8 skokova i 3 ukradene lopte.

Svoje su minute iskoristili i Jukić (8 poena), Matulina (5 poena, 4 asistencije), Tomašević (4 poena, 4 skoka) te Karamarko, Marčinković, Jurela i Domazet.

Nakon ovog tijesnog poraza, Alkar će novu priliku za bodove imati 15. studenog, kada u Sinj stiže legendarna Cibona, u sklopu 8. kola SuperSport Premijer lige.

Sinjani će, bez sumnje, tražiti povratak na pobjedničke staze pred svojim navijačima, koji su i večeras pružili veliku podršku.