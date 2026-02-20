Aleksandra Prijović ovim potezom iznenadila Jakova Jozinovića: ''Nije htjela...''

Turneja ''Ja za čuda letim'' mladog pjevača Jakova Jozinovića bilježi ogroman uspjeh diljem regije.

Mladi glazbenik u rekordnom je roku rasprodao čak pet koncerata u beogradskom Sava Centru, dok je šesti datum već pušten u prodaju zbog nezapamćenog interesa publike. Ovakav niz rasprodanih večeri rijetko se viđa, a Jakov je još jednom dokazao da je jedno od najtraženijih imena nove generacije izvođača.

Posebno ga je dirnuo poziv jedne od najvećih regionalnih zvijezda. Naime, među prvima mu se javila Aleksandra Prijović – i to s posebnom porukom.

"Bilo mi je drago kad me je nazvala Aleksandra Prijović i rekla da je kupila karte za koncert, ja sam rekao ''Ne, Aleksandra, ja ću ti pokloniti kartu'', a ona će - ''ne, ne, ja ću'", rekao je na jučerašnjoj presici za srpske medije.