Aleksandar Vučić: "2026. godina odredit će sudbinu Srbije"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je 2026. kao iznimno važnu godinu zbog izbora koji će "odrediti sudbinu Srbije" te velikih investicija planiranih u sklopu priprema za izložbu EXPO 2027., piše n1info.rs.

Poziv biračima

Govoreći prilikom otvaranja sportske dvorane u Putincima, Vučić je izrazio nadu da će građani prilikom glasanja "suditi po djelima" i pružiti podršku Srpskoj naprednoj stranci. "Odluku donesite hladne glave i racionalno. Pogledajte što je učinjeno, sagledajte planove, programe i ljude koji su u stanju nešto provesti u djelo ili nisu u stanju", poručio je Vučić.

Lokalni projekti i rezultati

Prema njegovim riječima, dvorana u Putincima, iako nije kapitalni projekt, izgrađena je u sklopu priprema za EXPO.

"Znam da je važna izgradnja pročistača otpadnih voda i trafostanica u industrijskoj zoni, ali pozivam stanovnike Rume da nam kažu što im još treba", rekao je Vučić. Naglasio je kako je za vrijeme vlasti SNS-a u Rumi otvoreno 11 ili 12 tvorničkih pogona, a nezaposlenost je smanjena sa 6.400 na 1.800 osoba.