Albina Grčić: "Shvatila sam da sam ganjala Boga i drago mi je što mi se on očitovao"

Pjevačica Albina Grčić otvorila je novo poglavlje u životu i karijeri. Snimila je novu duhovnu pjesmu, a usput je za IN magazin govorila o vjeri.

Pjesma koja donosi mir

Nova pjesma "Bolji plan", nastala u suradnji s VIS Veritasom, donijela joj je, kako kaže, potvrdu da je na pravom putu. "Ova je pjesma doista nešto posebno i nadam se da će ljudi to prepoznati. Mislim da će na prvi takt osjetiti prisutnost Duha Svetoga, jer ona uistinu nešto zapali u vama", rekla je Albina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako nije autorica teksta, Albina kaže kako je pjesmu odmah prisvojila jer se u njoj prepoznala. "Na prvo slušanje probudila je nešto baš snažno u meni. Sve je u posljednje vrijeme u toj simbolici, a i moja molitva je usmjerena Duhu Svetom. Drago mi je da sam okružena ljudima s kojima rastem i da su svi oni radili na ovom projektu", istaknula je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ALBINA (@albina.music)

Put vjere i zahvalnosti

Njezin put vjere, kako objašnjava, ne temelji se na životnom razočaranju, već na osjećaju zahvalnosti.

"Moram priznati da mi je dana ta spoznaja i jako sam zahvalna na tome. Neki ljudi traže cijeli život i ne pronađu. Shvatila sam da sam ganjala Boga i drago mi je što mi se on očitovao i što sam ga u ovoj fazi života uspjela pronaći. To mi pomaže mijenjati sebe, a na neki način i ljude oko sebe, perspektivu i način života", ispričala je Albina.

"Ne pokušavam izbrisati sebe od prije"

Na pitanje je li ona sada pop princeza ili duhovna princeza, odgovara kako je to ista osoba. "Sve sam to ja, to je dio mene, mog života i odrastanja. Ne pokušavam izbrisati sebe od prije. Rado se prisjetim nastupa na Eurosongu, sve je to dio mog života i bio je to prekrasan period. Ali to je bilo razdoblje traženja, u kojem nisam znala što tražim, a sada sam to našla", objasnila je.

Albina je nedavno iznenadila i novim imidžem, zamijenivši plavu kosu, koja joj je godinama bila zaštitni znak. "Nije mi Bog rekao da promijenim boju kose", kaže kroz smijeh. "Jednostavno mi je došlo da se malo osvježim. Plava je nekako moja boja i u njoj se najviše vidim, ali zašto ne isprobati promjenu? Moj frizer Ante me ohrabrio i rekao da povratak na plavo neće biti težak i da sam mlada pa mogu što hoću."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ALBINA (@albina.music)

"Kad sam u molitvi, svaki dan je dobar"

Osim u glazbi, Albina se okušala i u drugim projektima. Spontano je nastala ideja o vlastitom brendu majica. "Radi se o ilustracijama, grafici koju sam kombinirala s citatima koje sam pisala, odnosno citatima iz mojih pjesama", pojasnila je.

Za nju, kaže, više nema loših dana, već samo novih životnih lekcija. "Meni više nema boljeg ili lošijeg dana, boljeg ili goreg razdoblja u godini. Kad sam u molitvi i u odnosu s Bogom, meni je svaki dan dobar. To je možda poticaj onima koji se traže i ne vide ništa pozitivno u životu da daju priliku", poručila je.