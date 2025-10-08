Albina Grčić predavat će na splitskom Veleučilištu

Iako je Aspira prošlog semstra prošla kroz neveru, čini se kako se sada smirila. Naime, početkom novog semestra, studenti su se najnormalnije mogli izvršiti prijavu na ovo veleučilište.

"Vjerujemo da će pravni postupak završiti pozitivno za sve naše studente, zaposlene kao i naše Veleučilište. Dobre vijesti su povratak na stranicu Postani student, što nam omogućuje upis novih studenata čime je potvrđeno da imamo znanja, kompetencije i snage za nastavak uspješnog poslovanja.

Moram napomenuti kako su svi studenti zakonom zaštićeni i moći će završiti svoje školovanje te nikome neće biti uskraćena njihova studentska prava, a ne manje važno, sve prethodno stečene diplome uvijek će biti valjane", rekao nam je u posljednjem razgovoru dekan Jerkunica.

Početkom novog semestra, na Aspiri su se dogodile promjene djelatnika, pa je tako novom zaposlenicom postala i pjevačica Albina Grčić, a time su se pohvalili i iz Aspire.

Naime, objavili su fotografiju kolektiva s Albinom u prvom redu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aspira University of Applied Sciences (@aspira_uas)