Alarmantno otkriće o Jadranu: "Svi uzorci koje sam obradio su to imali i broj raste..."

Dramatično raste broj čestica mikroplastike u Jadranu – na četvorni kilometar njihov broj nekad prelazi i pola milijuna. Znanstvenici kažu – preko nje se u hranidbeni lanac mogu unijeti i opasne kemikalije.

Prosječna koncentracija mikroplastike – u Jadranu iznosi oko 250.000 čestica po km². Prema mjerenjima rovinjskog akvatorija, broj katkad doseže i 600 000.

"Ako uopće nađemo jedan komad, to je minus. Znači da je prisutna, bila bi najbolje da nema niti jednog komada. Do sada, sve uzorke koje sam odradio su imali mikroplastiku. Ne postoji uzorak do sada koji sam obradio a da nije imao mikroplastiku", rekao je Victor Stinga Perusco, iz IRB Centra za istraživanje mora Rovinj.

"Broj cijelo vrijeme raste jer imamo novi unos, dok se proizvodi plastika, možemo biti sigurni da ta plastika u nekom trenu završi u moru", dodao je.

Velik dio oku nevidljivih vlakana stiže i od kućanstava. A svakim pranjem perilice rublja – dodamo ih još malo. Ulazi u organizme riba, a onda i u naš organizam putem prehrane. Utjecaj na zdravlje, kažu znanstvenici, još nije dovoljno istražen.

