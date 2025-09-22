Alarmantni podaci: Smrtnost od ove opasnosti u Europi porasla za 25 posto

Vrućine su tijekom 2024. godine u Europi odnijele više od 62.700 života, a smrtni slučajevi povezani s neuobičajeno visokim temperaturama i vlagom porasli su za gotovo 25 posto u odnosu na 2023., pokazuje studija Instituta za globalno zdravlje u Barceloni (ISGlobal) objavljena u časopisu Nature Medicine.

„Od ljeta 2022. do ljeta 2024. u Europi je zabilježeno više od 181.000 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom,“ naglasila je glavna autorica istraživanja, Joan Ballester Claramunt.

Baš kao i prethodne dvije godine, Italija je i 2024. bila najteže pogođena ekstremnim ljetnim temperaturama – prema procjenama, između 1. lipnja i 30. rujna od posljedica vrućina ondje je preminulo 19.000 ljudi.

Na drugom mjestu nalazi se Španjolska s više od 6700 smrtnih slučajeva, a slijedi je Njemačka s oko 6300.

Po neslavnoj statistici potom dolazi Grčka s nešto manje od 6000 preminulih, dok je u Rumunjskoj život izgubilo više od 4900 ljudi.