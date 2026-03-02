Alarmantni podaci iz jedne dalmatinske županije: U tjedan dana 16 nesreća i 7 ozlijeđenih

Prema statističkim pokazateljima u cestovnom prometu, odnosno od 23. veljače do 1. ožujka na području Šibensko-kninske županije ukupno se dogodilo 16 prometnih nesreća, 5 s ozlijeđenim osobama i 11 s materijalnom štetom, a u istima je 7 osoba lakše ozlijeđeno

Od ukupnog broja prometnih nesreća najveći broj, odnosno njih 12 se dogodilo na području Šibenika i to: 4 s ozlijeđenim osobama i 8 s materijalnom štetom, a u istima je 6 osoba lakše ozlijeđeno.

Na području Drniša se dogodila 1 prometna nesreća s materijalnom štetom. Na području Knina dogodile su se 3 prometne nesreće, 1 s ozlijeđenom osobom u kojoj je 1 osoba lakše ozlijeđena i 2 prometne nesreće s materijalnom štetom.

Uzroci nesreća

Analizom uzroka ovih prometnih nesreća utvrđeno je da su najčešće greške sudionika, odnosno okolnosti koje su prethodile događanju samih prometnih nesreća, neprilagođena brzina kretanja vozila 15, nepoštivanje prednosti prolaska 1, a pregledom događanja prometnih nesreća po satima, ove prometne nesreće su se dogodile u vremenima od 08,00-10,00 sati - 7, 10,00-15,00 sati - 7, 12,00-14,00 sati - 2.

Nadalje, gledano prema danima u tjednu ove prometne nesreće najčešće su se događale: ponedjeljak i utorak 7, te subota 2.

U promatranom vremenu je protiv počinitelja prometnih prekršaja ukupno je poduzeto 310 mjera, od kojih je za istaknuti nepropisnu brzinu (154), sigurnosni pojas (40), zabranjeni smjer (40), nepropisno uključivanje isključivanje (20), upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola (18), tehnička neispravnost (5) i tako dalje, a ujedno je iz prometa isključeno 20 vozača i 10 vozila.