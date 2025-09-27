Alarm u Danskoj: Dronovi nadletali najveću vojnu bazu!

Danski mediji jutros javljaju o novom incidentu s dronovima zbog kojeg su alarmirana policija i oružane snage. Jedan ili više dronova u petak navečer su kružili iznad vojne baze Karup, najveće u zemlji, a onda nestali.

Treći je to incident s dronovima ovog tjedna u Danskoj, nakon što su zbog preleta bespilotnih letjelica bili zatvoreni aerodromi u Kopenhagenu i Aalborgu, prenosi Jutarnji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Cijelu večer i noć djelovala je jedna ili dvije ilegalne bespilotne letjelice. Letovi su primijećeni i unutar i izvan ograde baze - rekao je dežurni voditelj Simon Skelkjær.

U subotu ujutro, kako javlja Ekstra Bladet, policija je bila u kontaktu s policijom Središnjeg i Zapadnog Jutlanda, koja je potvrdila da su dronovi ponovno prisutni u blizini zračne luke.

Kopenhagen, Aalborg, skriveni brod...

Skelkjær nije htio ulaziti u detalje o tome o kakvoj se vrsti drona radi, a odgovarajući na pitanje o mogućem obaranju, rekao je da se radi o odluci koja se mora donijeti zajedno s vojnim vrhom.

Ekstra Bladet kontaktirao je danske oružane snage, koje su potvrdile da je sinoć i noćas bilo aktivnosti dronova.

"Istina je da su dronovi uočeni u Karupu i na drugim obrambenim lokacijama. Nešto će biti objavljeno kasnije danas na službenim stranicama", priopćili su iz Ministarstva obrane.