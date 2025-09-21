Alarm na istoku: Hrvatska gubi 5 posto svinjskog fonda!

Širenje afričke svinjske kuge na istoku zemlje postaje sve alarmantnije. Bolest je potvrđena i na farmi Sokolovac, u vlasništvu Belja, koja je pod posebnim mjerama zaštite. Na njoj je čak 10.000 svinja.

Prvi put je da se virus pojavio na velikoj farmi

Na farmi u Sokolovcu, na kojoj će biti eutanazirano 10.000 svinja, dežuraju zaštitari. Prvi je put da se virus pojavio na velikoj farmi, javlja HRT.

Republika Hrvatska gubi čak 5% svog svinjskog fonda. U Osijeku je stoga jučer održan sastanak Kriznog stožera civilne zaštite na kojem je rečeno da se pooštravaju mjere, osiguravaju se novi policijski punktovi, a bit će i strogi nadzor državnih granica.

Na sastanku je bio i ministar obrane Ivan Anušić koji je rekao da će se uključiti i MORH kako bi pomogao suzbiti ovaj virus.

Donesena je i odluka da će na farmama s više od 1.000 svinja biti 24-satni policijski nadzor. Rečeno je i da je glavni uzročnik prijenosa Afričke svinjske kuge isključivo ljudski faktor te da će se svako neodgovorno ponašanje strogo kažnjavati.