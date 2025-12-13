Akustična večer Sandija Cenova u blagdanskom ugođaju Pjace: "Split volim jako, i Split voli mene. Imao sam sreće"

Sunčana adventska subota u Splitu protekla je u znaku bogatog dnevnog programa, dječjeg šušura i večernjeg glazbenog druženja, a sve je zaokružio akustični koncert Sandija Cenova na Pjaci, ispred Stare gradske vijećnice.

Već od jutarnjih sati, grad je živio advent uz humanitarnu akciju A di si ti?!, žive jaslice na Pjaci te razigrani dječji program i dolazak sv. Lucije u Đardinu, gdje su najmlađi uživali u predstavama, plesu, animacijama i blagdanskoj atmosferi. Nakon paljenja treće adventske svijeće uz čarobnu glazbenu kulisu Zbora Mihovil, brojni su se Splićani i gosti zadržali u centru grada i uputili prema Pjaci gdje je Sandi Cenov u akustičnom izdanju okupio brojne fanove. Na repertoaru su se našli njegovi najveći hitovi, među kojima "Malena", "Nebo", "Do tebe mi nema", "Pjevaj sve" i "Ljubav za sve", koji su u akustičnom aranžmanu zvučali nedoljivo svim generacijama koje su se zajedno okupile na Pjaci i prisjetile nekih emotivnih trenutaka iz prošlosti za koje ih vežu baš Sandijeve balade:

"Kad sam prekinula s momkom prije jedno 20ak godina, danima sam ležala u sobi, plakala, a na kazeti se na repeat vrtilo "Nebo". Sad dok je slušam kužim kako mi je tad zapravo bilo dobro", s osmjehom se prisjetila Marina koja je s prijateljicama guštala u adventskoj večeri. Sandi je bio odlično raspoložen, kao i uvijek kada nastupa u Splitu:

"Split volim jako, i Split voli mene. Imao sam sreće jer, Split te ili prihvati, ili ne prihvati", zadovoljno je istaknuo Sandi te otkrio kako je bio šokiran proljetnim vremenom koje ga je pratilo dok je điravao po gradu: "Nama iz zagrebačke perspektive je ovo sasvim druga dimenzija života, sunce, more… Što se tiče nastupa, Pjaca mi je uvijek bila posebno draga, a acoustic volim jer su tu prave emocije", zaključio je.

Advent u Splitu nastavlja se već sutra uz bogat program na više lokacija. U Đardinu su na programu kreativne i edukativne radionice, na Prokurativama jutarnji glazbeni program, dok će se u podne na Pjaci održati nastup Piva klapa ispo' volta. Večernji sati donose koncerte na Kampusu i Prokurativama, čime se adventski šušur nastavlja i nakon još jednog ispunjenog dana u gradu.

Cjelokupan program ovogodišnjeg adventa pratite na advent.split.hr.