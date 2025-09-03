Ako vaš partner radi ove četiri stvari, manipulator je

Manipulacija u vezama često počinje suptilno - izostankom s dogovorenog spoja ili tvrdnjom da se dogovor uopće nije ni dogodio. Takvo ponašanje s vremenom stvara nesigurnost i osjećaj da nešto nije u redu. Riječ je o obrascu emocionalno nasilnog ponašanja kojem je cilj kontrolirati i izolirati drugu osobu.

"Jedan od načina na koji manipulatori to postižu jest da žrtvu natjeraju da sumnja u vlastiti razum, kako bi se sve više oslanjala na njihovu verziju stvarnosti", kaže psihoterapeutkinja Stephanie Moulton Sarkis za YourTango. Psihoterapeutkinja Rachel Wright dodaje da se ovakvi postupci često razvijaju postupno, pa ih je teško na vrijeme prepoznati. Stoga je zajedno sa Sarkis izdvojila nekoliko ponašanja koja otkrivaju da je partner manipulator.

1. Sitne laži

"Manipulatori će lagati stalno, čak i kada nemaju nikakav razlog za to", objašnjava Sarkis. Wright dodaje da će često negirati istinu, ma koliko očita bila, primjerice reći da je zid ljubičast iako je zelen. Cilj je stvoriti sumnju u našoj glavi, jer su oni toliko sigurni da je njihova laž istina.

2. Umanjivanje osjećaja

Kada se uzrujamo, manipulator će nas uvjeravati da pretjerujemo ili da smo "preosjetljivi". Fraze poput "Prestani biti tako osjetljiva" ili "Nisam znao da si tako osjetljiva" postaju uobičajene. Posljedica je da počinjemo sumnjati u vlastite emocije, iako su one opravdane.

3. Paranoja oko varanja

Iako nismo dali nikakav povod, manipulator će nas stalno optuživati da varamo ili da bismo ih mogli prevariti. "Što je još gore, često su upravo oni ti koji varaju", ističe Sarkis. U takvim slučajevima riječ je o projekciji - optužuju nas za ono što sami rade, kako bi skrenuli pažnju sa svog ponašanja.

4. Izmjena kritika i pohvala

U vezi s manipulatorom lako se uđe u začarani krug uspona i padova. "Manipulator će vas kritizirati, a zatim biti onaj koji vas tješi i podiže," objašnjava Wright. Time se stvara zbunjujuća kombinacija frustracije i ljubavi koja otežava prepoznavanje stvarne dinamike odnosa.