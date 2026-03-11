Ako pokušavate smršavjeti, pripazite: Ova pića mogu povećati masnoću na trbuhu

Mnogi koji žele smanjiti masnoće na trbuhu najviše pažnje posvećuju vježbanju i prehrani, no važnu ulogu u tom procesu imaju i hormoni. Jedan od ključnih je kortizol, hormon stresa koji može utjecati na način na koji tijelo skladišti masnoće.

Kada je razina kortizola dulje vrijeme povišena, organizam može početi taložiti masnoće upravo u području trbuha, a istodobno razgrađivati mišićno tkivo kako bi dobio energiju. Liječnik dr. Roberto Valledor upozorava da neke popularne vrste pića mogu potaknuti takve hormonske promjene i time otežati mršavljenje.

Ledeni čaj

Ledeni čaj često se doživljava kao zdravija alternativa gaziranim napitcima, no mnoge komercijalne verzije sadrže velike količine dodanog šećera. Dr. Valledor ističe da sam čaj može imati pozitivne učinke jer sadrži antioksidanse i L-teanin koji mogu pomoći stabilizirati razinu kortizola. Međutim, kada je napitak zaslađen, te se prednosti uvelike gube.

Energetska pića

Energetski napitci posebno mogu opteretiti organizam, osobito kod osoba koje već imaju hormonske promjene. Jedno prosječno energetsko piće sadrži oko 27 grama šećera i približno 80 miligrama kofeina.

Prema riječima dr. Valledora, kombinacija kofeina i šećera može potaknuti povećano lučenje kortizola. Kofein izravno stimulira njegovo izlučivanje, dok šećer dodatno pojačava taj učinak. Uz to, mnogi takvi napitci sadrže i stimulanse poput taurina i guarane koji dodatno djeluju na živčani sustav.

Voćni sokovi i smoothieji

Iako se često smatraju zdravim izborom, voćni sokovi i smoothieji također mogu sadržavati znatne količine šećera. Primjerice, čaša stopostotnog soka od naranče može imati oko 26 grama šećera.

Problem je u tome što sokovi ne sadrže vlakna koja inače usporavaju apsorpciju šećera u organizmu, kao što je slučaj kada se jede cijelo voće. Zbog toga šećer brzo ulazi u krvotok, što može uzrokovati nagli porast razine šećera u krvi.

Gazirana pića

Gazirana pića jedan su od najčešćih uzroka naglih oscilacija šećera u krvi. Dr. Valledor objašnjava da ona često sadrže šećer u obliku visokofruktoznog kukuruznog sirupa koji se vrlo brzo apsorbira.

Takva brza apsorpcija uzrokuje nagli porast, a zatim i pad razine šećera u krvi. Upravo te česte promjene mogu potaknuti povećano lučenje kortizola, što dugoročno može doprinijeti nakupljanju masnoća u području trbuha.