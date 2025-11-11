„Ako nije hitno, nije za Hitnu“ – u Splitu se održava okrugli stol o preopterećenosti hitnih službi

Kako bi se potaknula svijest građana o važnosti pravilnog korištenja hitnih medicinskih službi, u srijedu, 12. studenoga 2025. godine, s početkom u 10 sati, u kino dvorani Zlatna vrata (Dioklecijanova 7, Split) održat će se okrugli stol pod nazivom „Ako nije hitno, nije za Hitnu“.

Na događanje su pozvani svi građani koji žele saznati više o funkcioniranju hitnih službi i svakodnevnim izazovima s kojima se zdravstveni djelatnici susreću.

Tema okruglog stola je preopterećenost hitnih bolničkih prijema pacijentima koji nisu životno ugroženi, što često dovodi do dugih čekanja, otežanog rada zdravstvenog osoblja i smanjene dostupnosti skrbi za one kojima je najpotrebnija. Cilj rasprave je osvijestiti važnost racionalnog korištenja hitnih prijema te potaknuti dijalog između različitih razina zdravstvene zaštite u interesu pacijenata i sustava u cjelini.

Sudionici okruglog stola bit će:

izv. prof. dr. sc. prim. Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split i predsjednik županijskog povjerenstva HLK,

dr. Ivana Ferri-Certić, pročelnica Objedinjenog hitnog bolničkog prijema,

doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, predstojnica Klinike za infektologiju,

prim. Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,

dr. Ivan Brdar, specijalist hitne medicine KBC-a Split,

dr. sc. Andrija Babić, specijalist hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Okrugli stol zajednički organiziraju Hrvatska liječnička komora Splitsko-dalmatinske županije i Klinički bolnički centar Split. Organizatori pozivaju građane, zdravstvene djelatnike i predstavnike medija da se pridruže razgovoru i doprinesu promicanju odgovornog korištenja hitnih medicinskih službi.