Ako ne znate što bi gledali u ovim hladnim danima, naš prijedlog je - JELENKO

Ako ste među onima kojima snijeg ne predstavlja problem i tražite seriju uz koju ćete mirno provesti zimsku večer, vrijedi se prisjetiti Jelenka, domaće televizijske serije koju su mnogi barem jednom gledali u djetinjstvu.
Serija se prvi put emitirala od početka siječnja do kraja ožujka 1981. godine, a gledatelji su je pratili nedjeljom. Režirao ju je Obrad Gluščević, autor brojnih kultnih dječjih ostvarenja, među kojima su filmovi Vuk samotnjak i Kapetan Mikula mali. Nažalost, Gluščević je preminuo pred sam kraj snimanja serije.
Trinaest epizoda koje su obilježile djetinjstvo
Jelenko ima ukupno 13 epizoda, a radnja prati priču o lovokradici, izgubljenom lanetu i skupini djece koja pokušava zaštititi mladu životinju, istodobno pomažući policiji da uhvati lovokradicu. Upravo taj spoj dječje solidarnosti, prirode i jasne moralne podjele između dobra i zla učinio je seriju posebno pamtljivom.
Za seriju je okupljena snažna glumačka postava iz cijele bivše Jugoslavije. Među glumcima su bili Zvonko Lepetić, Špiro Guberina, Fabijan Šovagović, Miloš Kandić, Rade Marković, Ivo Serdar, Finka Pavićević-Budak i Zlatko Madunić.
Dječje uloge povjerene su skupini djece iz Bihaća, među kojima su Ramiz Pašić, Milan Luketić, Izeta Ćenanović, Fatima Sulić, Ljubica Jerković, Miroslav Mrđa i Željko Kovačević.
Serija je snimana pretežno u Sloveniji, na području Bleda i Kranjske Gore, dok su pojedine scene snimane i u Gorskom kotaru. Hrvatska radiotelevizija reprizirala ju je više puta, a cijela serija danas je dostupna i na internetu.
Jelenko je i danas primjer televizije koja je djeci pristupala ozbiljno, bez podcjenjivanja, oslanjajući se na atmosferu, prirodu i jasnu emociju. Upravo zato ostaje dobar izbor za zimske večeri – tih, spor i nenametljivo topao povratak u neka druga vremena.