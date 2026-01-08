Ako ne znate što bi gledali u ovim hladnim danima, naš prijedlog je - JELENKO

Ako ste među onima kojima snijeg ne predstavlja problem i tražite seriju uz koju ćete mirno provesti zimsku večer, vrijedi se prisjetiti Jelenka, domaće televizijske serije koju su mnogi barem jednom gledali u djetinjstvu.

Serija se prvi put emitirala od početka siječnja do kraja ožujka 1981. godine, a gledatelji su je pratili nedjeljom. Režirao ju je Obrad Gluščević, autor brojnih kultnih dječjih ostvarenja, među kojima su filmovi Vuk samotnjak i Kapetan Mikula mali. Nažalost, Gluščević je preminuo pred sam kraj snimanja serije.

Trinaest epizoda koje su obilježile djetinjstvo

Jelenko ima ukupno 13 epizoda, a radnja prati priču o lovokradici, izgubljenom lanetu i skupini djece koja pokušava zaštititi mladu životinju, istodobno pomažući policiji da uhvati lovokradicu. Upravo taj spoj dječje solidarnosti, prirode i jasne moralne podjele između dobra i zla učinio je seriju posebno pamtljivom.

Za seriju je okup­ljena snažna glumačka postava iz cijele bivše Jugoslavije. Među glumcima su bili Zvonko Lepetić, Špiro Guberina, Fabijan Šovagović, Miloš Kandić, Rade Marković, Ivo Serdar, Finka Pavićević-Budak i Zlatko Madunić.

Dječje uloge povjerene su skupini djece iz Bihaća, među kojima su Ramiz Pašić, Milan Luketić, Izeta Ćenanović, Fatima Sulić, Ljubica Jerković, Miroslav Mrđa i Željko Kovačević.

Serija je snimana pretežno u Sloveniji, na području Bleda i Kranjske Gore, dok su pojedine scene snimane i u Gorskom kotaru. Hrvatska radiotelevizija reprizirala ju je više puta, a cijela serija danas je dostupna i na internetu.

Jelenko je i danas primjer televizije koja je djeci pristupala ozbiljno, bez podcjenjivanja, oslanjajući se na atmosferu, prirodu i jasnu emociju. Upravo zato ostaje dobar izbor za zimske večeri – tih, spor i nenametljivo topao povratak u neka druga vremena.